Saç ekiminde en ideal dönem

Türkiye'de saç ekiminin daha çok sonbahar ve kış aylarında tercih edildiğini ifade eden Gazi Hastanesi Saç Ekim Merkezi Direktörü Yasemin Gülgör, ancak yılın her döneminde saç ekiminin mümkün olduğuna işaret etti. Sonbahar ve kış aylarında saç ektirme talebinin daha yoğun olduğunun altını çizen Gülgör, "Saç ektirmek isteyenler yaz aylarında sıcaklar nedeniyle bazı sıkıntılar yaşayabiliyor. Örneğin kafa derisi terleyebiliyor ve kişi terini silmek istiyor. Bu durumda kişi elini saçına götürüp, ekim yapılan alana tahriş edebiliyor” dedi.

"Yıkama isteği duyacaktır"

Havaların serin olmasının saç ekimi açısından artı değer kattığına dikkat çeken Gülgör, “Bu tarz sorunların yaşanmaması için havaların serin olması operasyon sonrası açısından artı değer katıyor. Havaların serinlemesi doğal klima etkisi yaparak terlemenin önüne geçiyor ve hastanın kafa derisini ellemesine engel oluyor. Yaz aylarında işlem yapılan hastalara ise serin ortamda bulunmalarını öneriyoruz. Ayrıca yazın terlemelerden dolayı sık sık ekim yapılan bölgeyi yıkama isteği duyacaktır" diye konuştu.