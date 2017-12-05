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05 Aralık 2017 11:37

“Saçkıranın tedavisi mümkün”

Saç Ekim Merkezi Direktörü Yasemin Gülgör, genellikle strese bağlı görülen saçkıran rahatsızlığının tedavisinin mümkün olduğunu söyledi.

“Saçkıranın tedavisi mümkün”

05 Aralık 2017 11:37

Gülgör, tedavinin ardından dökülme görülen hastalara saç ekimi yapılabileceğini de ekledi.


Saç kıranın genellikle bozuk para büyüklüğünde yuvarlak parçalar halinde yer yer saç dökülmesine neden olan bir rahatsızlık olduğunu belirten Özel Gazi Hastanesi Saç Ekim Merkezi Direktörü Yasemin Gülgör, “Saç kıran rahatsızlığını bağışıklık sistemi hastalığı olarak da nitelendirebiliriz. Saç kıran, kadın erkek ayrımı yapmamaktadır. Saç kıran sadece saçlı bölgede değil sakal bıyık ve kaş kirpik dökülmesi olarak da görülebilmektedir” dedi.


Stresin birçok hastalığın ortaya çıkmasında ana etkenlerden biri olduğunu da belirten Gülgör, “Üzüntü, depresyon, stres gibi kişiye sıkıntı verebilecek durumlar bağışıklık sistemini zayıflatmaktadır. Bu süreçleri yaşayan insanlarda yaşadıkları aşırı stres ve sıkıntı sonrasında saçkıran görüldüğü bilinmektedir. Doktor gözetiminde uygulanacak tedavilerle, saçkıran bölgesinde dökülen saç veya sakallar yeniden çıkabilir. Ancak saçkıran ileriki süreçte tekrarlayabilir. Bu kişilerde tamamen dökülme olsa bile dökülen tüylerin yeniden geri geldiği görülebilmektedir. Bazı vakalarda da belli bir kısmın çıktığı tespit edilmiştir” diye konuştu. Tedavi sonrası saçları çıkmayan kişilere saç ekimi yapılabileceğini ifade eden Gülgör, “Bu hastalara özel bir yöntem uygulanmaz. Saç ekimi yöntemi olan fue tekniği ile saç ekimi yapılır” dedi.




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