Sadettin Saran’dan Altınordu’ya ziyaret

Başkan Seyit Mehmet Özkan ve genç futbolcuların karşıladığı Saran, Torbalı’daki Metin Oktay Yerleşkesi’ni inceleyip, Özkan’dan kapsamlı bilgiler aldı. Altınordu organizasyon yapısı ve sistemi, tesisleşme, özkaynak modeli ile bugüne kadar yapılanlar ile ilgili sunuma da katılan Sadettin ve Kenan Saran, gençlerin modern antrenman sahalarını da görme fırsatı buldu. Saran’a Altınordu çatısı altındaki bir futbolcunun 24 saatini nasıl geçirdiğini filmle anlatılırken, idari ve teknik yapılanma hakkında da detaylı bilgilendirmeler yapıldı.

"Altınordu doğru örnek"

Altınordu’nun felsefesi olan bir kulüp olduğunu belirten, iyi futbolcudan çok iyi insan olmanın önemine değinen Sadettin Saran, "Altınordu gerçekten örnek bir model. Futbol sektörünün içinde olan herkesin masasından kalkıp bu sistemi incelemesi ve birinci ağızdan dinlemesi gerekir" dedi.

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan da Sadettin ve Kenan Saran’ın ziyaretlerinin kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, "Sporu aktif olarak yapan ve tam merkezinde yer alan iki ismin sistemimiz hakkında bilgiler alması, spora ne kadar değer verdiklerini gösteriyor. Bizimle aynı yöne doğru bakan isimlerle birlikte olmak bizim için de mutluluk verici" diye konuştu.

Ziyarete, radyo yapımcısı Barış Ertül ile Altınordu Başkan Vekili Barış Orhunbilge de eşlik etti.