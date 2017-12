SağKal, umut olmaya devam ediyor

Sağlıkta Kalite Derneği (SağKal), İzmir’de radyoterapi tedavisi gören onkoloji hastası ve maddi açıdan dezavantajlı kadınlar için umut dağıtmaya devam ediyor. Umut Atölyesi Projesi kapsamında meme kanseri kadınlar için İzmir Kahramanlar’daki atölyede yeni yıl kermesi düzenleyen SağKal, birbirinden güzel yeni yıl ürünlerinin satıldığı organizasyonla kadınlara destek oluyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin de desteğiyle sürdürülen projede, Balçova Sağlıklı Yaşam Sosyal Rehabilitasyon Destek Merkezinde onkoloji hastası kadınlara kucak açan dernek, hem meme kanserine karşı farkındalığı arttırmayı hem de tedavi gören maddi durumu yetersiz kadınlara destek olmayı amaçlıyor.

Organizasyon ile ilgili konuşan SağKal Derneği Proje Koordinatörü Emine Uçar, “Sürdürdüğümüz Umut Atölyesi Projemiz var. Radyoterapi tedavisi görmek için şehir dışından gelen, maddi imkanı olmayan hastalarımızın kaldığı 2 merkezimiz bulunuyor. Hastalarımız radyoterapi için her gün gidip gelmek zorundalar. Örneğin Balıkesir’den, Erzurum’dan ya da bir başka şehirden sürekli gidip gelme şansları olmuyor. Dolayısıyla ya hastane bahçelerinde sabahlıyorlar ya da tedaviyi bırakıyorlar. Biz de tam buradan yola çıktık. Merkezlerimizden Kahramanlar Şubesini kendi dernek imkanlarımızla yaşatıyoruz. Diğer merkezimiz ise Balçova’da bulunuyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Merkezimizde hastalarımız tamamen ücretsiz bir şekilde kalıyor. Ayrıca Umut Atölyelerimizde hastalarımızın ruh dünyasına değinmek istiyoruz. Hem Kahramanlar’da hem de Balçova’da sürekli olarak etkinlikler yapıyoruz. Bir kadını bütünsel olarak ele alıp, her yönüyle yardımcı olmaya çabalıyoruz. Çünkü tedavi hastanelerde her şekilde yapılıyor. Biz de kalan tüm yönleri doldurmaya çalışıyoruz” dedi.

Yaptıkları çalışmaların sonunda tüm hastaların çok güzel şekilde tedavilerini tamamlayıp memleketlerine döndüklerini ifade eden Uçar, “13 yaşında tedavi için Erzurum’dan gelen bir kızımız vardı. 1,5 yıllık tedavisi süresince Balçova’da kaldı. İyileşip memleketine döndü. Çok da memnun kaldı. Kısacası projemizde bütünsellik ön planda. Bunu yaptığımız takdirde de başarılı geri dönüşler, mutlu tablolarla karşılaşmak mümkün oluyor” diye konuştu.

Anlamlı etkinliğe ev sahipliği yapan Atölye 64/A’nın sahibi Belgin Çelebi ise amaçlarının destek olmak olduğunu vurgulayarak, “Esasında bu atölye benim emeklilik sonrası kendime hobi edinme amacıyla açtığım bir atölyeydi. Normalde satış amaçlı çalışma yapmıyoruz. Ancak bugün hem SağKal’a hem de elleriyle bu güzel ürünleri yapan arkadaşlarımıza katkımız olsun istedik. Bugün burada birbirinden güzel ürünler, hediyelik eşyalar ve sanatsal el yapımı objeler var” dedi. Katılımcılardan Ege Pasaport Lions Kulübü Başkanı Funda Ataş da “Umuyoruz faydalı oluruz” şeklinde konuştu.