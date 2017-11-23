Diğer
Kategoriler
23 Kasım 2017 11:05

Sağlık Bakanlığı’ndan ÇEKOOP’a birincilik ödülü

Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen ’Akılcı İlaç Kullanımı’ proje yarışmasında, Çevreci Eczacılar Kooperatifi (ÇEKOOP) tarafından geliştirilen İlaç Dedektifleri projesine birincilik ödülü verildi.

Sağlık Bakanlığı’ndan ÇEKOOP’a birincilik ödülü

23 Kasım 2017 11:05


Çevreci Eczacılar Kooperatifi (ÇEKOOP), Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından düzenlenen Akılcı İlaç Kullanımı proje yarışmasında birincilik ödülünü Ecz. Demet Toker liderliğinde yürütülen İlaç Dedektifleri projesi ile aldı. 2014 yılından beri devam eden projede, 12 saat drama ve iletişim eğitimi alan eczacılar 5 farklı ilde, toplamda 9 bin ilköğretim öğrencisine ilaç eğitimi verildi. Proje kapsamında öğrencilere ilaçları eczane dışında herhangi bir yerden almamaları gerektiği; komşu, tanıdık, gazete, televizyon gibi kişi ve araçların önerisiyle ilaç kullanmamaları, doktor muayenesi ve eczacı danışmanlığı ilaç kullanmalarının önemi, miadı dolan ilaçların kullanılmasının veya çevreye atılmasının yol açabileceği zararlar, bu tür atık ilaçların çöpe atmak yerine ÇEKOOP üyesi eczanelere getirilmesi ve çevresinde bu yanlışları yapan kişiler varsa uyarmaları gerektiği anlatıldı. ÇEKOOP’un İlaç Dedektifleri projesinin devam edeceği ifade edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
18
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    18°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    20°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    20°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    20°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç