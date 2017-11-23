Sağlık Bakanlığı’ndan ÇEKOOP’a birincilik ödülü

Çevreci Eczacılar Kooperatifi (ÇEKOOP), Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından düzenlenen Akılcı İlaç Kullanımı proje yarışmasında birincilik ödülünü Ecz. Demet Toker liderliğinde yürütülen İlaç Dedektifleri projesi ile aldı. 2014 yılından beri devam eden projede, 12 saat drama ve iletişim eğitimi alan eczacılar 5 farklı ilde, toplamda 9 bin ilköğretim öğrencisine ilaç eğitimi verildi. Proje kapsamında öğrencilere ilaçları eczane dışında herhangi bir yerden almamaları gerektiği; komşu, tanıdık, gazete, televizyon gibi kişi ve araçların önerisiyle ilaç kullanmamaları, doktor muayenesi ve eczacı danışmanlığı ilaç kullanmalarının önemi, miadı dolan ilaçların kullanılmasının veya çevreye atılmasının yol açabileceği zararlar, bu tür atık ilaçların çöpe atmak yerine ÇEKOOP üyesi eczanelere getirilmesi ve çevresinde bu yanlışları yapan kişiler varsa uyarmaları gerektiği anlatıldı. ÇEKOOP’un İlaç Dedektifleri projesinin devam edeceği ifade edildi.