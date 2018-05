Sağlık çalışanları piknikte buluştu

Buca’da düzenlenen piknik etkinliğinde konuşan Sağlık-Sen İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, Sağlık-Sen’in hizmet sendikacılığında bayrağı her yıl biraz daha yükseğe taşıdığını söyledi. Sağlık çalışanlarının sorunlarıyla yakından ilgilendiklerini ifade eden Özdemir, “Sorunlarla her daim İlgilenen bir başkanınız ve bir yönetim kurulumuz var, çözebileceğimiz sorunları İzmir Sağlık-Sen olarak çözdük. Çözemediklerimizi ilimizin sağlık yöneticilerine taşıdık. Buradan da çözülmeyenlerimizi genel merkezimize taşıyarak çözüm önerileri aradık. Sorunun değil çözümün bir parçası olmak için mücadele verdik. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl İzmir’de yetkimizi aldık. Bu yılda sizlerin vermiş olduğu destekle üye sayımızı 5 bin 200’lere çıkartarak yetkimizi perçinledik. Sağlık-Sen olarak, üyelerimizin bize verdiği yetki emanetine en iyi şekilde sahip çıkacak, sorunlarını çözüme, taleplerini kazanıma dönüştüreceğiz. Sorunların çözümü için her mecrayı değerlendirecek, her platformu sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının sorunlarının konuşulduğu ve çözüm üretildiği mekanlara dönüştüreceğiz” diye konuştu.

Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcısı Kemal Çırak ise Sağlık-Sen 2 No’lu Şube’nin hızla büyüyen şubeler arasında yer aldığını belirterek, “Ülkemiz önemli bir süreçten geçiyor. Hepimiz güçlü bir Türkiye arzuluyor. Önümüzde 24 Haziran seçimleri yine istikrar ve demokrasinin tecelli edeceği bir süreçtir. Ülkemiz her seçimden güçlenerek çıkmıştır. Bunu da yine başaracağız. İstikrar hepimiz için çok önemli” dedi.