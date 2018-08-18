Sağlık çalışanları ve hastalarıyla bayramlaştı

Dr. Atıl Birol, hastanenin idari kadrosu, doktorları,sağlık çalışanlarının yanı sıra yatarak tedavi gören hastalarla bayramlaştı.

C tipi ve 50 yataklı olan Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi’nin Başhekimi Opr. Dr. Atıl Birol, 40 bin nüfusa göre belirlenmiş kadroyla, yaz aylarında bir milyona ulaşan nüfusa sağlık hizmetini özveriyle yerine getirmeye çalışan sağlık çalışanları ile uzun bayram tatili öncesinde bir araya geldi. Başhekim Birol, sağlık çalışanları ile bayramlaşmasının ardından da yatarak tedavi gören hastaları da ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Başhekim Birol, hastalara acil şifalar dilerken, hasta yakınları ile de görüştü.

Opr. Dr. Atıl Birol, Kurban Bayramı nedeniyle yayınladığı yazılı mesajında da şunları kaydetti:

"Kalpler vardır sevgiyi yaşatmak için. İnsanlar vardır dostluğu paylaşmak için ve bayramlar vardır sevgi ile kucaklaşmak için. Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi çalışanları, Alper Çizgenakat Hastane Gönüllüleri Derneği Başkanı Emine Çizgenakat, Yönetim Kurulu Üyeleri ve dernek üyeleri ile Çeşme’de yaşayan ve dünyada gönlü Çeşme için atan herkesin mübarek Kurban Bayramı’nı kutluyor; sağlık, mutlu ve huzurlu bir bayram ve bugünlerden daha güzel yarınlar diliyorum."