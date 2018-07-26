Sağlık sektörü sosyal medyaya yabancı kalmadı

Medical Park İzmir Hastanesi Sosyal Medya Koordinatörü Ahmet Veli Olgundeniz’in moderatörlüğünde gerçekleşen panele Fikir İşler ajansı Kurucusu Vural Mayda ile Arı Medya Kurucusu Kadir Arıcan katıldı.

Panel açılış konuşmasında “Digital in 2017 Global Overview” raporuna atıfta bulunarak internet ve sosyal medya kullanımı hakkında bilgi veren Olgundeniz, dünyanın yarısından fazlasının artık en az 1 adet akıllı telefon kullandığını belirterek, “Dünya nüfusunun neredeyse üçte ikisi en az bir cep telefonu sahibi. 2017 yılının internet kullanımında önemli bir kilometre taşı oluşturacağını gösteren bulgular, mobil kullanımın hızlı artışını da bir kez daha gözler önüne seriyor” dedi.

Dünyada örnekleri var

Sosyal medyanın sağlık sektörü için önemli bir ortak olduğunu söyleyen Fikir İşler Kurucusu Vural Mayda, “İyi bir planlama ve stratejik iş geliştirme yoluyla, sosyal medya adınızı duyurmak ve markanızı başarılı operasyonlarla ilişkilendirmek anlamında yardımcı olur. Özellikle dünyanın önde gelen sağlık kuruluşları bu alanı çok etkin bir şekilde kullanıyor” dedi. Tıbbi personel eğitimi yanında özellikle kamu sağlığını ilgilendiren noktalarda sosyal medyanın önemli rol üstlendiğini de vurgulayan Mayda, önleyici sağlık hizmetlerinin de desteklenebileceğini belirtti.

Emaryolla.com adlı site ile de Türkiye’de ilk kez MR görüntü CD’lerinin içeriğini internete yüklenerek başka mekanlardaki doktorlara kolaylıkla iletilebildiğini anlatan Mayda bunun da önemli bir gelişme olduğunun kaydetti.

"Yapay zeka sağlık sektörünü etkileyecek"

Kadir Arıcan ise sosyal medyanın özellikle yurt dışındaki doktorlar tarafından meslektaşlarına danışma anlamında oldukça yoğun kullanıldığını belirterek sağlık hizmetlerinin sürekli kontrol gerektirmesinin sektörü bu alana yönelttiğini söyledi. Kadir Arıcan ayrıca sağlık kuruluşlarının Google üzerinden artık çok daha spesifik hedeflere de ulaşabildiğini belirtti.

Üç konuşmacı da sağlık alanında teknoloji kullanımının ve buna bağlı olarak sosyal medya içeriğinin önümüzdeki dönemde hızla artacağını ve geliştirilen yapay zekalarla birlikte artacağı üzerinde de durdu.

Öte yandan panelde basın emekçileri de unutulmadı. 24 Temmuz Basın Bayramı sebebiyle panele katılan basın emekçileriyle birlikte pasta kesildi.