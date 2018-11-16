Sağlık Sen İzmir 2 No'lu Şube'nin ambulans kazaları için talebi hayata geçti

Sağlık Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir'in, 'ambulans kazalarını en aza indirmek için alınması ve yapılması gereken önlemler' başlığı altında Mayıs 2018 tarihinde İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'ne yaptığı başvurusundaki maddeler hayata geçirildi.

Sağlık Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, mbulans kazalarını en aza indirmek için Mayıs 2018'de yaptığı başvuruyu, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü inceledi. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü sendikanın; 'ölümlü ambulans kazaları genellikle perifer ilçelerde uzun süren hasta nakillerinde yaşanması sebebiyle, özellikle perifer ilçe hastanelerine riskli hastaları da taşıyacak acil yardım ambulansı ile hizmet verecek nakil ambulans ekipleri kurulmalıdır' talebini yerine getirdi. Sağlık Sen 2 No'lu Şubenin başvurusu neticesinde, Tire 4 Eylül ve Aliağa Kampüs 112 nakil ekipleri kurulurken, bölge yoğunluğuna takviye ve nakil hizmeti verilmeye başlandı.

Ayrıca Başkan Özdemir, taleplerinin arasında bulunan bir diğer madde olan ambulans kullanan Acil Tıp Teknisyenleri (ATT) ve premadiklere, döner sermaye üzerinden ödül verilmesi ve istasyonların açılması noktasında katkılarından dolayı İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Bediha Salnur'a, Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Yenal Duğral'a ve 112 Başhekimi Dr. Ali Özbudak'a teşekkür etti.