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23 Kasım 2017 11:46

Sağlık Sen’den hastane kreşine anlamlı hediye

Sağlık-Sen İzmir 1 No’lu Şubesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kreşine oyuncak grubu hediye etti.

Sağlık Sen’den hastane kreşine anlamlı hediye

23 Kasım 2017 11:46


Sağlık Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkan Yardımcısı Mehmet Paytar öncülüğündeki sendika üyeleri, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kreşinde eğitim ve öğretim gören çocukların daha verimli zaman geçirmeleri için oyuncak grubu hediye etti. Ziyarette kreş hakkında bilgiler alan Paytar, okul öncesi eğitime ihtiyacı olan çocuklara eğitim veren bu kurumlara duyarlı kişi ve kuruluşların katkılarına ihtiyaçları olduğunu belirtti. Okul öncesi döneminin bireyin gelişimine katkısının çok önemli olduğunu belirten Paytar, sosyal sorumluluk çerçevesinde bu bağışların çok anlamlı olduğunu söyledi.


İzmir Sağlık Sen 1 No’lu şubesi olarak daha önce gerçekleştirdikleri Dilek Ağacı projesinde olduğu gibi ‘birlikten güç doğar’ düşüncesiyle hareket ettiklerini belirten Paytar, “Bu düşünceyle hareket ederek çevremize de nasıl yararlı olabiliriz diye düşünerek yola çıktık. Sadece üyelerimize değil, ulaşabildiğimiz herkese el vermek isteriz” diye konuştu.




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