Sağlık-Sen’den “Hemşirelerin sorunları çözülmelidir” açıklaması

Ülkemizin gerçekleştirdiği önemli atılım ve hizmetlerden birisi olan sağlık hizmetleri, hemşiresinden ebesine, doktorundan laborantına, acil tıp teknisyeninden teknikerine, radyoloji çalışanlarına kadar bütün sağlık personeli tarafından verildiğini anlatan Sağlık-Sen İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, “Sağlıkta dönüşümün birinci aşamasında, vatandaşlarımızın yıllık sağlık hizmetlerine ulaşımı kat be kat artmış, memnuniyet oranı da aynı şekilde yükselmiştir. Bu başarının sağlanmasında sağlık çalışanları içinde en büyük sayıya sahip olan hemşirelerin payı büyüktür. Hemşireler, sağlıkta dönüşümün kahramanlarından olmalarına karşın, hak ettikleri değeri görmemekte, sorunlarının çözümüne yönelik kalıcı adımlar atılmamaktadır. Sağlık hizmetine ulaşımın ve memnuniyetin artmasına karşılık başta hemşireler olmak üzere, sağlık çalışanlarının toplam sayısında aynı oranda bir artış yaşanmamıştır” dedi.

Hemşirelik mesleğinin bilimsel bir disipline sahip olduğunu kaydeden Özdemir, “Bu nedenle hemşireliğin yardımcı sağlık personeli olarak tanımlanması doğru değildir. Hemşirelik Yönetmeliği ile görev tanımları ve mesleki sınırlılıkları net bir biçimde ortaya konulan hemşirelerimize, çalıştıkları kurumlarda mesleği ile örtüşmeyen görevler verilmemelidir. 14 yılda 3 kat artan sağlık hizmeti varken, istihdam 1 kat bile artmayan sağlık çalışanları yoğun iş yükünün altında tükenmiştir. Gerekli istihdamlar yapılarak, başta hemşireler olmak üzere sağlık çalışanlarının yükü azaltılmalıdır. Sağlık çalışanlarının ortak sorunlarından birisi de yıpranma payıdır. Büyük çoğunluğu kadın olan sağlık çalışanları 7 gün 24 saat çalışmasına karşın yıpranma payı alamamaktadır. Konuyu ısrarla gündeme getirdik ve ilk olarak bunun sözünü aldık. Uzun uğraşlarımız sonucu yıpranma payı TBMM aşamasına gelmiş bulunmaktadır. Yıpranma payı bütün sağlık çalışanlarını kapsayacak şekilde yasalaşmalı, sağlık çalışanlarının önemli bir talep ve beklentisi hayata geçmelidir” diye konuştu.

“Performans sistemi değişmeli”

Özdemir, şunları söyledi: “Sağlık çalışanlarının bir başka sorunu ise, kimsenin memnun olmadığı performans sistemidir. Mevcut performans sistemi hem uygulamada hem de sonuç itibarı ile çalışanlar arasında haksızlığa yol açmaktadır. Çalışanları memnun edecek, çalışma barışını sağlayacak, hizmet kalitesi ve verimliliği artıracak bir uygulama, çalışanların da görüşleri alınarak yeniden hayata geçirilmelidir. Ek ödemelerin emekliliğe yansıtılmaması, sağlık çalışanlarının yaşadığı bir başka mağduriyettir. Emekli olunca maaşları düşen sağlık çalışanları, görevde iken yaşadıkları ek ödeme ve döner sermaye mağduriyetine ek olarak emekli maaşı ve emeklilik tazminatında da kayıplar yaşamakta, hak ettiğini alamamaktadır. Ek ödemelerin emekliliğe yansıtılması, bu sorunların çözümüne katkı sunacak, bir mağduriyetin giderilmesini sağlayacaktır.”

Hemşirelerin sorunlarını anlatan Özdemir, şöyle devam etti: “Çalışanlarının büyük bir kısmını kadınların oluşturduğu sağlık alanında yaşanan en büyük sorunlardan birisi de kreş sorunudur. Mevcut kurum ve kuruluşların bazılarında halen kreş bulunmaması büyük sorunlara yol açmaktadır. Sağlık-Sen olarak konuyu gündeme getirdik ve bunun da sözünü almıştık. Bakanlık ilk olarak, mevcut kurumlardan kreşi olmayan yerlerde kreş açılması, yeni yapılacak tesislerde de mutlaka kreşe yer verilmesi konusunda bir yazı yayınladı. Bunun yanı sıra, 24 saat esasına göre hizmet veren kurumlarda kreş hizmetinin de 24 saat verilmesi gerekmektedir. Bu konuda da çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hemşirelerin ve bütün sağlık çalışanlarının mesleki gelişim ve uzmanlaşmasına önem verilmeli, eğitim süreçleri nitelikli hale getirilmeli, eğitimi teşvik edecek ödül mekanizmaları geliştirilmelidir. Sendikamızın bir kazanımı olan lisans tamamlama, 2014 yılından sonra mezun olanları da kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmeli, yaşanan mağduriyetler giderilmelidir. Bu kadar yoğun ve zor şartlar altında fedakârca sağlık hizmeti sunan sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin anlaşılabilir hiçbir yanı bulunmamaktadır. Bu, toplumsal bir ayıbımızdır. Şiddetin önlenmesi, toplumsal bir sorumluluktur. Bu konuda farkındalık oluşturulmalı, toplumun bilinçlenmesi sağlanarak şiddetin önüne geçilmelidir. Ayrıca, Sağlık-Sen olarak bu alanda yasal düzenlemelerin de önünü açtık. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için çıkartılan yasaya öncülük ettik. Şimdi de şiddet uygulayanların tutuklu yargılanmasını sağlayacak yasal düzenlemenin bir an önce hayata geçmesi için mücadele ediyoruz. Devletimiz, sağlık çalışanlarının şiddet görmesi konusunda gerekli yasal düzenlemelerin yanı sıra fiziki önlemleri almalı, şiddete maruz kalan çalışanlara her türlü desteği de vermelidir. Sağlık-Sen olarak yıllardır, kamuda sözleşmeli istihdamın yanlışlığına dikkat çektik. Farklı türdeki istihdamlar, çalışma barışını bozmakta, başta aile bütünlüğü olmak üzere birçok sorunu beraberinde getirmektedir. Yüzbinlerce taşerona verilen kadro, sayıları çok az olan vekil ebe ve hemşirelere de verilmelidir. Bütün hemşire arkadaşlarımızın Hemşireler Günü ve Haftasını kutluyor, sorunlarının çözüldüğü, yüzlerin güldüğü, herkesin işini severek yaptığı günler diliyoruz.”