Sağlık-Sen’den iftar yemeği

Sağlık Sen İzmir 2 No’lu Şube tarafından İzmir Valiliği Narlıdere Dinlenme ve Bakım evindeki restoranda iftar yemeği verildi. İftara, İzmir Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Bediha Salnur, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İzmir İl Müdürü Nesim Tanğlay, Kuzey Hastaneleri Genel Sekreteri Doç.Dr. Hurşit Apa ve sendika yöneticileri katıldı. 2 yıl önce İzmir Şube Başkanı olarak sendikayı devraldıklarından bugüne kadar üye sayısını önemli ölçüde arttırdıklarını belirten Özdemir, burada bir konuşma yaptı. Özdemir, "5 bin 400’lerden 6 bin 800’lere geçen sene ise İzmir’de 1000 sayı artırarak 7800 üyeye ulaştırmıştık. Bu sene sizlerin gayretli çalışmaları ve bizlerinde desteğiyle 2 no’lu şube olarak net artışımız 357 sayıya ulaştı. İzmir’de diğer şubemizle birlikte 8 bin 240 sayı ile İzmir il genel yetkisini de almış olduk. Şubemize bağlı Güney Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğinde, İzmir İl Sağlık Müdürlüğünde, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünde, Adli Tıp Kurumununda, dört kurumun dördünde de yetkili sendika Sağlık-Sen olmuştur" dedi.

Özdemir, şunları söyledi:

"Sağlık-Sen olarak, üyelerimizin bize verdiği yetki emanetine en iyi şekilde sahip çıkacak, sorunlarını çözüme, taleplerini kazanıma dönüştüreceğiz. Sorunların çözümü için her mecrayı değerlendirecek, her platformu sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının sorunlarının konuşulduğu ve çözüm üretildiği mekanlara dönüştüreceğiz. Bugün sendikacılıkta 22 altın yılımızı geride bırakıyoruz. Özelde sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının, genelde bütün kamu görevlilerinin sendikal mücadelesiyle, hak ve kazanımlarının yanı sıra, ülkemiz, milletimiz, tüm mağdur ve mazlumlar adına mücadeleyle geçen, hayallerin ötesindeki talepleri kazanıma dönüştüren. Mağdurlara uzatılan el, sessizlere ses olan. Sendikal konuların yanı sıra temel hak ve özgürlüklere yönelik kazanımların adresi olan Bütün sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının umudu, umutlarının yeşerdiği yuvası, taleplerinin dile geldiği ve kazanıma dönüştüğü sendika olduk"