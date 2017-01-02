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02 Ocak 2017 15:51

Sağlık-Sen’den teröre karşı açıklama

Sağlık-Sen’den teröre karşı açıklama

02 Ocak 2017 15:51

Sağlık-Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Özgür Yıldırım, düzenlenen terör saldırılarına ilişkin Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bir basın açıklaması yaptı. Yıldırım, “Adaletin ve yüce dinimizin bin yıllık koruyucusu, yetimlerin son umudu devletimiz, içeride ve dışarıda hiçbir terör unsuruna nefes aldırmayacaktır” dedi.

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bir araya gelen Sağlık-Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Özgür Yıldırım ve Sağlık-Sen üyeleri son günlerde yaşanan terör saldırılarına ilişkin bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada Türkiye’nin içte ve dışta birçok asimetrik terör saldırısıyla karşı karşıya olduğunu söyleyen Yıldırım, “40 yıldır bölücü terörle uğraşan devletimiz bugün ek olarak yüce dinimizin kisvesi altına saklanarak, adını kirleten terör örgütleriyle uğraşmaktadır. 15 Temmuz’da içimizdeki teröristlerle savaştık, şu anda da Suriye’dekilerle savaşıyoruz. Adaletin ve yüce dinimizin bin yıllık koruyucusu, yetimlerin son umudu devletimiz, içeride ve dışarıda hiçbir terör unsuruna nefes aldırmayacaktır” diye konuştu.

“Bıçak kemiği delip geçmiştir”
“15 Temmuz Günü halkımızın kahramanlığı, güvenlik güçlerimizin yiğitliği malumdur” diyen Yıldırım, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Suriye’de şanlı Türk askerinin ayaklarının altında un ufak olan PKK ve DAEŞ’li militanlar, bizi savaş meydanlarında yenemeyeceğini anlamış, terörün en hain, en aşağılık yöntemine başvurarak, onlarca insanımızı maç çıkışlarında, çarşı izinlerinde, turistik mekanlarda şehit etmiştir. İçimiz kan ağlamış, boğazımız düğümlenmiş, gözümüzden yaş yerine kanlar süzülmüş, ciğerimiz dağlanmıştır. Bıçak kemiğe sadece dayanmakla kalmamış, kemiği delip geçmiştir."

“Bu saldırılar milletimizi yıldıramaz”
Kayseri ve İstanbul’da gerçekleşen terör eylemlerinin sadece güvenlik güçlerini değil devlete ve millete karşı da yapıldığını söyleyen Yıldırım, “Batı ağız birliği yapmışçasına susmuş, sözde müttefiklerimiz devletimizi yalnız bırakmıştır. Bu ne hazindir, bu ne ahmaklıktır. Bu alçaklar bilmelidir ki, bizim milletimiz bu saldırılardan yılmaz, şanlı Türk askeri ve polisi asla ve asla korkmaz” dedi.

"Biz ölmekle bitmeyiz"
Yıldırım, birliklerinden ve bütünlerinden asla taviz vermeyeceklerini söyleyerek, “Bizler birliğimizden, bütünlüğümüzden, kardeşliğimizden asla taviz vermeyeceğiz. Bu terör unsurları unutmamalıdır ki, biz ölmekle bitmeyiz, biz ölürsek bin diriliriz. Adı ve amacı ne olursa olsun şiddetin ve silahların arkasına sığınarak askeri, polisi, sivilleri ve masum insanları hedef alan her türlü eylemi şiddetle kınıyor, küresel emperyalizmin maşalarına da lanet okuyoruz. Terör saldırılarında hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyoruz” diye konuştu.



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