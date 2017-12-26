Diğer
Kategoriler
26 Aralık 2017 10:57

Sağlık-Sen’den “vekil hemşire ve ebe” talebi

Hükümetin taşeron düzenlemesinin yüzbinlerce taşeron işçinin yüzünü güldürdüğünü belirten Sağlık-Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Özgür Yıldırım, “Vekil ebe ve hemşirelerimize de kadro verilmeli” dedi.

Sağlık-Sen’den “vekil hemşire ve ebe” talebi

26 Aralık 2017 10:57


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı, Başbakan Binali Yıldırım’ın koordinasyonunda tüm beklentilerin ötesine geçerek çalışma hayatında bugüne kadar yapılmış en geniş kapsamlı düzenleme ile yüzbinlerce taşeron işçinin yüzünü güldürdüğünü belirten Sağlık-Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Özgür Yıldırım, bir an önce sağlık çalışanlarının mali ve özlük haklarındaki farklılıkların giderilmesi gerektiğini söyledi.


Değişimlerin yeterince kapsamlı olmadığını ve sağlık çalışanlarında hayal kırıklığına neden olduğunu savunan Yıldırım, “7 yıldır kamu dışı aile sağlığı çalışanı ve vekil ebe olarak zorlu şartlarda görev yapan çalışanlarımız KHK’dan beklediğini alamadı. Aynı şartlarda çalışan yaklaşık 8 bin sağlık görevlisi tayin, yer değiştirme ve birçok özlük hakkından yararlanamadan çalışmayı sürdürüyor. Taşeronların kadrolara alınacağı ile ilgili haberlerin çoğalması da bu konuda yapılacak değişiklikler ile ilgili umut ışığı olmuştu. Fakat sonuç hepimizi üzdü” şeklinde konuştu.


Sağlık çalışanları arasındaki hak farklılığına da değinen Yıldırım, iş huzuru için bu düzenlemelerin gerekliliğini hatırlatarak, “Sağlık çalışanlarımızın meslektaşları ile aynı şartlara sahip olması gerekiyor. Maaş ve özlük hakları kapsamında adaletin sağlanması için kamu dışı aile sağlığı çalışanları ve vekil ebeler kadroya alınmalı ya da 4B kapsamında değerlendirilmelidir. Sağlık çalışanlarının sorunlarını da en kısa sürede çözmelerini istiyoruz. Hemşirenin ve ebenin vekili olmaz aslı olur” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
15
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    15°C
  • Çarşamba
    Sağnak Yağışlı
    16°C
  • Perşembe
    Sağnak Yağışlı
    16°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    14°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç