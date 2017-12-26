Sağlık-Sen’den “vekil hemşire ve ebe” talebi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı, Başbakan Binali Yıldırım’ın koordinasyonunda tüm beklentilerin ötesine geçerek çalışma hayatında bugüne kadar yapılmış en geniş kapsamlı düzenleme ile yüzbinlerce taşeron işçinin yüzünü güldürdüğünü belirten Sağlık-Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Özgür Yıldırım, bir an önce sağlık çalışanlarının mali ve özlük haklarındaki farklılıkların giderilmesi gerektiğini söyledi.

Değişimlerin yeterince kapsamlı olmadığını ve sağlık çalışanlarında hayal kırıklığına neden olduğunu savunan Yıldırım, “7 yıldır kamu dışı aile sağlığı çalışanı ve vekil ebe olarak zorlu şartlarda görev yapan çalışanlarımız KHK’dan beklediğini alamadı. Aynı şartlarda çalışan yaklaşık 8 bin sağlık görevlisi tayin, yer değiştirme ve birçok özlük hakkından yararlanamadan çalışmayı sürdürüyor. Taşeronların kadrolara alınacağı ile ilgili haberlerin çoğalması da bu konuda yapılacak değişiklikler ile ilgili umut ışığı olmuştu. Fakat sonuç hepimizi üzdü” şeklinde konuştu.

Sağlık çalışanları arasındaki hak farklılığına da değinen Yıldırım, iş huzuru için bu düzenlemelerin gerekliliğini hatırlatarak, “Sağlık çalışanlarımızın meslektaşları ile aynı şartlara sahip olması gerekiyor. Maaş ve özlük hakları kapsamında adaletin sağlanması için kamu dışı aile sağlığı çalışanları ve vekil ebeler kadroya alınmalı ya da 4B kapsamında değerlendirilmelidir. Sağlık çalışanlarının sorunlarını da en kısa sürede çözmelerini istiyoruz. Hemşirenin ve ebenin vekili olmaz aslı olur” dedi.