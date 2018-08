Sağlık turizminde check-up dönemi

Dr. Arkun, Avrupa’nın bir çok ülkesinden bu kapsamda hasta almaya başladıklarını söyledi.

Sağlıklı her bireyin yılda bir defa sağlık kontrolünden geçmesi gerektiğini belirten Dr. İlkem Arkun, artık check up kapsamındaki taramalara genetik testlerin de eklendiğini söyledi. Türkiye sağlık turizmi kapsamında gelen estetik, obezite cerrahisi, diş hastalarına check-up hastalarının da eklendiğini ifade eden Dr. Arkun, “Check-up programı her şeyden önce bir doktor kontrolünde yapılmalıdır. Check-up doktoru hastayı gördükten sonra kişiye özel bir tetkik ve takip programı oluşturur. Uygulanacak prosüdür, dikkat edilmesi gereken süreçler hastaya detaylı olarak anlatılır. Sonuçlar uzman doktorlar tarafından değerlendirildikten sonra hastanın check up süreleri belirlenir. Kimi hastalar için bu süre 6 ay, kimisi için ise 1 yıldır” dedi.

“Hem devlet hem hasta tasarruf ediyor”

Check up programlarının hastalıkların erken teşhis edilmesini sağladığı için ülkelerin sağlık masraflarını düşürdüğünü ifade eden Özel İzmir Can Hastanesi Check-up Doktoru İlkem Arkun, “Hastalığı daha başında yakalama şansınız var. Böylelikle antibiyotik, hasta yatış hizmeti gibi masraflardan kurtulmuş oluyorsunuz. Hem hasta hem de devlet kazançlı çıkıyor. Bu programlar sayesinde diyabet, hipertansiyon, kanser gibi hastalıklara erken tanı koyup hastalıkların sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürmelerini sağlıyorsunuz” diye konuştu.

İsviçre’li hasta kontrol için izmir’i tercih etti

İsviçre’de yaşayan Ahmet Atalay (43) da sağlık kontrolleri için İzmir’i tercih etti. Ülkesinde aile hekiminin onayı olmadan bir üst sağlık merkezine gidemediklerinden dert yanan Atalay, bu sıkıntılar nedeniyle check-up için İzmir’e gelmeyi tercih ettiklerini söyledi. Eşi Semiha Hanım ile Özel Can Hastanesi’ne gelen Atalay, “Burada yabancı hastalara da kaliteli hizmet verildiğini öğrendik. Doktorlar çok ilgili, tüm kontrollerimiz ve tahlillerimiz yapıldı. Dahiliye, ortopedi, kardiyoloji, nöroloji, hatta plastik cerrah ile görüştük. Check-up doktorumuzdan da çok memnun kaldık. Herkese sağlık kontrollerini yaptırmalarını tavsiye ediyoruz” şeklinde konuştu.