Sağlıkçılara şiddet uygulayanın 'sağlık gideri karşılanmasın' önerisi

Sağlık Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, sağlıkçıya şiddet gösterenlere en ağır cezai yaptırımların uygulanması gerektiğini söyledi. Özdemir, "Çalışanlara yönelik şiddet uygulayanların sağlık giderlerinin SGK tarafından karşılanmaması, özellikle fiziki şiddet uygulayanların tutuklu yargılanması ve ağır hapis cezaları verilmesi dâhil her türlü önlem artık gözden geçirilmemeli, bir an önce alınmalıdır" dedi.

Sağlık çalışanlarının büyük bir özveriyle vatandaşlara hizmet verdiğini anlatan Sağlık Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Dr. Fikret Hacıosman'ın ölümünün ardından tekrar gündeme gelen sağlıkta şiddete tepki gösterdi. Şiddet uygulayanlara en ağır cezanın uygulanması gerektiğini ifade eden Özdemir, şiddet uygulayanların sağlık giderlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanmaması gerektiğini dile getirdi. Ekrem Özdemir, "Çalışanlara yönelik şiddet uygulayanların sağlık giderlerinin SGK tarafından karşılanmaması, özellikle fiziki şiddet uygulayanların tutuklu yargılanması ve ağır hapis cezaları verilmesi dâhil her türlü önlem artık gözden geçirilmemeli, bir an önce alınmalıdır. Yetersiz sayıyla, sağlık hizmetlerinin sunumunda bir devrim yapan ve sağlıkta dönüşümün mimarı olan sağlık çalışanlarımız şiddet olaylarına maruz kalması bizi derinden üzmektedir. Tükenmişlik sınırında hizmet veren, yoğun çalışma şartlarıyla mücadele eden sağlık çalışanlarının güvenliğinin sağlanması, hem bakanlığın hem de millet olarak bizlerin ortak sorumluluğudur. Türkiye el birliğiyle, sağlıkta şiddet ayıbından kurtulmalıdır. Şiddet uygulayan ya da şiddet uygulamaya meyilli kişilere, bireysel veya toplumsal tepkiler de şiddetin önlenmesinde önemli bir adım olacaktır. Sağlık çalışanlarına sahip çıkılması, hizmet kalitesinin artmasına büyük ölçüde katkı sunacaktır. İstanbul'da tedavi ettiği hastası tarafından ateşli silahla saldırıya uğrayan Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Dr. Fikret Hacıosman, hayatını kaybetmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere sağlık camiasının ve tüm Türkiye'nin başı sağolsun" dedi.

"Şiddet endişesiyle çalışmaları, hayatlarını da olumsuz etkiliyor"

"Sağlık çalışanları olarak her gün şiddete maruz kalmakta ve dün kaybettiğimiz arkadaşımız gibi ölümle karşı karşıyayız" diyen Özdemir, "Şifa veren ellerin hasta ve hasta yakınları tarafından şiddet görmesi bizleri derinden sarsarken bu durumun artarak devam etmesi ise endişelerimizi arttırmaktadır. Şiddetin önlenmesine yönelik kalıcı ve caydırıcı önlemler alınması artık zaruri bir ihtiyaçtır. Şiddetin önlenmesine yönelik toplumsal olarak hareket etmeliyiz. Zor şartlar altında görev yapan sağlık çalışanlarının bir de şiddet endişesiyle çalışmaları, hayatlarını da olumsuz etkiliyor. Çalışanlara yönelik şiddet uygulayanların sağlık giderlerinim SGK tarafından karşılanmaması özellikle fiziki şiddet uygulayanların tutuklu yargılanması ve ağır hapis cezaları verilmesi dâhil her türlü önlem artık gözden geçirilmemeli, bir an önce alınmalıdır. Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca'nın, 'Böyle süremez, TBMM'nin yasama döneminin ilk gündemlerinden biri sağlıkta şiddet konusu olacak. İçişleri ve Adalet Bakanlıkları ile koordineli olarak hukuki ve icrai çalışmalarımızı sürdürüyoruz' açıklamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Sağlıkta şiddete karşı etkili, caydırıcı cezai işlem uygulanması için alınacak önlemleri önemsiyoruz' diye konuştu.