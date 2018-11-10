Sağlıkçılardan 10 Kasım nöbeti

İzmir'de, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle özel bir hastanede yapılan törende, sağlıkçılar saygı duruşunda bulundu.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle Özel Ata Sağlık Hastanesi'nde bir tören düzenlendi. 09.05'te hastane önünde siren çalmasıyla birlikte saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.

Hastane bahçesinde anma töreni gerçekleştiği sırada, ameliyathane çalışanları da eş zamanlı olarak ameliyathane salonunda saygı duruşunda bulundu. Hastane yönetimi tarafından yapılan düzenlemeyle saat 09.05 sularında operasyon planlanmadı. Hastane Koordinatörü İlknur Gaçka, Atatürk'ün bıraktığı mirası, emaneti korumak, genç nesillere aktarmak için çalıştıklarını belirterek, "Onun aziz hatırasını saygı, minnet ve şükranla yad ediyorum" diye konuştu.