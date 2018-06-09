Sağlıklı beslenmeyi oynayarak öğrenecekler

Eğitim gereçleri, Seferihisar’ın Doğanbey köyünde keçe sanatçısı Ayfer Güleç tarafından kadınlara istihdam sağlayan Kadın Emeği Evi atölyesinde doğal keçeden üretildi.

Yaşar Üniversitesi tarafından Bilimsel Araştırma Projesi olarak desteklenen projede, tasarlanan ve prototipleri üretilen eğitim setleri, Selçuk Yaşar Kampusunda düzenlenen sergide görücüye çıktı. Sergiye, Yaşar Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Pınar Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı, Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lale Dilbaş, Pınar Enstitüsü Direktörü Ümit Savcıgil, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Rektör Prof. Dr. Cemali Dinçer, üniversite ve sivil toplum kuruluşları ile sanayi işbirliğine dikkat çekerek, her zaman, bilimi halkın kullanımına sunmayı hedeflediklerini ifade etti.

Yaşar Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı, “Pınar Enstitüsü ve Pınar Süt olarak, üniversite ile birlikte bu projeyi gerçekleştirmiş olmak çok güzel ve gurur verici. Bu vesileyle öncelikle çalışmaya katkı sağlayan akademisyenlere ve ayrıca keçe sanatçısı Ayfer Güleç’e teşekkür ediyorum. Pınar Enstitüsünün çocuklarda beslenme bilincinin küçük yaşta oluşturulması ve sağlıklı bireyler yetiştirilmesi amacıyla hayata geçirdiği beslenme ve fiziksel aktivite eğitimi ‘Eğlenerek Hareket Edelim, Sağlıklı Beslenelim’ projesine eğitim materyalleri sağlanmasının yanı sıra tasarımların, kadınlara istihdam sağlayan Kadın Emeği Evi atölyesinde sağlıklı ve doğal keçeden üretilmesi, proje için güçlü bir yön oluşturmakta” dedi.

Üç boyutlu ürünler tasarlandı

Yürütücüsü olduğu projeyle ilgili bilgi veren Endüstriyel Tasarım Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Mine Ovacık, “Tasarım projesi sürecinde, ana sınıfı çocukları için sağlıklı beslenme alışkanlıklarını edinmek için bir eğitim modeli, Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesinden danışman Doç. Dr. Sibel Sönmez tarafından oluşturuldu. Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Dilek Ongan’ın da beslenme konusunda destek verdiği bu eğitimde kullanılacak, üç boyutlu besin piramidi, yiyecek, içecek ve tabakların ürün tasarımı, grafik tasarımı illüstrasyonları tasarım ekibi tarafından gerçekleştirildi. Tasarlanan üç boyutlu ürünlerin, çocuk sağlığına uygunluğu, organik ve çevre dostu bir malzeme olan doğal keçeden yapılmasına karar verildi. Tasarlanan oyun ve eğitim gereçlerinin prototipleri, Seferihisar’ın Doğanbey köyünde Hıdırlık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyesi keçe sanatçısı Ayfer Güleç tarafından kadınlara istihdam sağlayan Kadın Emeği Evi adlı atölyesinde üretildi. Ortaya çocukların oyun oynayarak öğrenebilmesi için bir set çıktı. Oyuncaklar, çocuklara günlük tüketmesi gereken besinleri, bu besinlerin nasıl oluştuğunu ve besinlerin yararlarını anlatmayı amaçlıyor. Üretilen besinler, tabaklar, yemekler vs. biten ürünlerle çocuklar oynadı, gözlemler yaptık. Eğitim süresince çocukların gördüğü görselleri evde oynayabilmeleri için bir çıkartma kitabı hazırlandı. Doç. Dr. Sibel Sönmez’in metinlerini yazdığı kitabın görsellerini Nilüfer Üstündağ hazırladı” diye konuştu.

5 ilde uygulanacak

Pınar Enstitüsü Direktörü Ümit Savcıgil de 12 haftalık “Eğlenerek Hareket Edelim, Sağlıklı Beslenelim” eğitim projesi kapsamında, 2016 yılından bu yana İzmir ve Manisa’da 44 bağımsız anaokulunda 3 bin 600 çocuğa ulaşıldığını belirterek, projenin Türkiye geneline yaygınlaştırılması için Milli Eğitim Bakanlığı ile protokol imzalandığını ve önümüzdeki yıl 5 ilde uygulanmaya başlanacağını anlattı. Savcıgil, keçeden yapılan oyuncaklarla eğitim materyallerinde kullanılan boyaların, çocukların kullanımına uygun sertifikalı tekstil boyaları olduğunu ve DYO Ar-Ge Direktörlüğü tarafından sağlandığını belirtti.