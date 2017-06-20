Sağlıklı saçların sırrı bu gıdalarda

Gazi Hastanesi Saç Ekim Merkezi Koordinatörü Yasemin Gülgör, sağlıklı ve hızlı büyüyen saçlara sahip olmanın püf noktalarını anlattı. İyi beslenmenin önemine dikkat çeken Gülgör, somon balığında bulunan omega 3 yağ asitlerinin saç köklerini güçlendirerek saç büyümesini uyardığını, saçların daha hızlı büyümesine yardımcı olacak bu besinin haftada iki kez tüketilmesi gerektiğini söyledi. Gülgör, istiridye, mercimek, kabak çekirdeği ve bademin de saç sağlığı için tüketilmesi gerektiğini kaydetti.

"Mercimeğin faydası büyük"

İstiridyenin çinko açısından tam bir altın madeni olduğunu anlatan Gölgür, "Saçları uzatmanın ötesinde parlaklık ve canlılık vermektedir. Bir günde bir istiridye bu elementin günlük ihtiyacını telafi eder. Eğer düzenli istiridye tüketemiyorsanız buğday kepeği, sığır eti tüketebilirsiniz. Bu gıdalarda da çokça çinko bulunmaktadır" dedi.

Mercimeğin de saç sağlığı açısından tüketilmesi gerektiğinin altını çizen Gölgür, "Saçların büyümesinde önemli olan demir içeriği için bir kayıt tutucudur. Dolayısıyla bir kase mercimek çorbası bu elementin günlük ihtiyacının yaklaşık yarısını içermektedir. Buna ek olarak çinko, kolin kafa derisindeki kan tedarikini normalleştirir ve diğer yararlı elementleri içerir" diye konuştu.

Saç dökülmelerine karşı

Kabak çekirdeğinin içeriğindeki B1, B2, B3 ve B4 maddelerinin saç büyümesinde sorunlu kişilerin tedavisinde çok faydalı olacağını anlatan Gülgör, şöyle konuştu:

"Ciddi saç dökülmesi yaşarsanız araştırmaya göre bu hastalıkta şiddetli formlarda bile yardımcı olduğundan diyetinize daha fazla bal, kabak yağı eklemeniz gerekir. Badem ise biyotin yağlı asitler ve B vitaminleri gibi yararlı maddeler içerir. Bu maddeler saçlarımızın sağlıklı bir şekilde uzamasına ve canlı bir görünüme sebep olmaktadır" dedi.