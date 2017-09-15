Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Ödülleri sahiplerini buldu

Balıklıova’da 18 bin metrekare alanda yapılan rekreasyon düzenlemesi İlçe Belediyeleri arasında “Sağlıklı Şehir Planlaması” kategorisinde birincilik ödülü aldı. Urla Belediyesi yarışmada yer alan, “Okulum Yanımda/Toplum Temelli Çocuk Oyun Odaları” projesi ile de “sosyal Sorumluluk Projesi” kategorisinde Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü. Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar; “Hizmetlerimizin değer bulması bizi mutlu etti, tüm çabalarımız Urla halkı için” dedi.

Başkanlığı’nı Prof. Dr. Keleş yapıyor

Başkanlığını Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi E. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ruşen Keleş’in yaptığı jürinin diğer üyeleri, Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı ve SKB Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nilüfer Akıncıtürk, Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve SKB Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Feza Karaer, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı E. Öğretim Üyesi ve SKB Danışma Kurulu Üyesi Doç. Dr. Emel İrgil, Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi ve SKB Danışma Kurulu Üyesi Doç. Dr. İnci Parlaktuna, Abdullah Gül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanı ve SKB Danışma Kurulu Üyesi Doç. Dr. Asım Mustafa Ayten ve Sağlıklı Kentler Birliği Müdürü Murat Ar’dan oluştu.

Jüri, Büyükşehir Belediyeleri Sosyal Sorumluluk kategorisinden 11, Sağlıklı Şehir Planlaması kategorisinden 6, Sağlıklı Yaşam kategorisinden 9 ve Sağlıklı Çevre kategorisinden 13 proje; Büyükşehir İlçe Belediyeleri, Sosyal Sorumluluk kategorisinden 17, Sağlıklı Şehir Planlaması kategorisinden 12, Sağlıklı Yaşam kategorisinden 10 ve Sağlıklı Çevre kategorisinden 17 proje; il belediyeleri, sosyal sorumluluk kategorisinden 3, Sağlıklı Yaşam kategorisinden 1 ve Sağlıklı Çevre kategorisinden 2 proje; il ilçe belediyeleri, Sağlıklı Şehir Planlaması kategorisinden 2 proje olmak üzere 103 projeyi değerlendirdi.

Köylüye emanet edilen alan

Düzenlemesi tamamlanıp, Balıklıova Muhtarlığı ve buradaki kadınların yeraldığı Kadın Kooperatifi’ne emanet edilen ve içinde bir Semt Merkezi’nin de yeraldığı Balıklıova Rekreasyon Alanı çok beğenildi. Sahil Düzenlemesinin yanısıra Amfi Tiyatro, Yerel Üretici kadın pazarı ve Semt Merkezi, futbol sahası, plaj voleybol alanı, yürüyüş ve bisiklet yolları, çocuk oyun alanları, kafeteryanın da yeraldığı alana 8 bin 426 bitki dikilerek yeşillendirildi. Havuz ile görselliği artırılan alan, Balıklıova Muhtarlığı ve köydeki yaşayanlarla birlikte işletmeye alındı. Alan düzenlemesi tamamen köy halkının talepleri doğrultusunda yapıldı.

Roman çocuklarına hizmet

Urla’da yaşayan ve eğitim faaliyetlerinde yer almakta zorlanan Roman Mahallesi’ndeki çocuklara yönelik eğitim faaliyetleri ile Urla Yarıaçık Kadın Cezaevi’nde anneleri ile kalmak zorunda olan çocukların eğitimine yönelik çalışmalar da ödül aldı. Her iki alanda kısıtlılık içerisindeki çocukların topluma kazandırılması için yapılan proje de Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Jürisi’nin “Sosyal Sorumluluk Projesi” alanında Özel Ödülü’e layık görüldü.

"Çabalarımız Urla halkı için"

Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, birbirinden değerli uzmanların yer aldığı Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Jüri’sinden iki ödül birden almanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Başkan Uyar, Türkiye’ye örnek olabilecek nitelikteki Balıklıova Rekreasyon Alanı’nın hem çevre düzenlemesi açısından hem de Balklıova halkıyla örnek bir buluşma gerçekleşmesi açısından önemine değindi. Köyde yaşayan üretici kadınların da sürece dahil olduğunu vurgulayan Uyar, “Bizler Urla’da Kadın üretici kooperatifimiz başta olmaz üzere, birçok alanda halkımızı üretim sürecine dahil etmeye çalışıyoruz. Balıklıova Projesi sadece bir fiziki düzenleme değil, bu açıdan da değerli bir çalışmadır” dedi. Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, Jüri Özel Ödüle alan “Okulum Yanımda/Toplum Temelli Çocuk Oyun Odaları” Projesi’nin de özgün bir çalışma olduğunu söyledi. İlçede yaşayan dezavantajlı çocukların korunmasının esas alındığı projenin de başarı sağladığını belirtirken, “Roman Mahallemizde ve Cezaevi içerisindeki çalışmalarımız özellikle çocuklarımızın eğitimlerine destek niteliğinde. Bu çabalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.