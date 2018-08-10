Sağlıkta şiddete karşı hastanelerde artık jandarmalar da görevde

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’ın İçişleri ve Sağlık Bakanlığı ile İzmir Valiliği nezdinde yürüttüğü, sağlık çalışanlarının güvenli bir ortamda hizmet sunabilmeleri ve hekimle hasta arasındaki güven ilişkisini sağlamaya yönelik yoğun girişimler sonuç verdi. Ege Üniversitesi Rektörlüğü ve Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği son dönemde sağlık çalışanlarına yönelik artan şiddet eylemleri nedeniyle yeni önlemler aldı. Ege Üniversite Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisinde özel güvenlik görevlileri ve polisin yanında artık jandarma ekipleri de görev yapmaya başladı.

Sağlıkta şiddetin önüne geçebilmek için artırılan önlemlerle, Ege Üniversite Tıp Fakültesi Hastanesi ile Çocuk Hastanesi Acil Servislerinde 7 gün 24 saat görev yapacağı belirtildi.

Şiddete karşı 24 saat omuz omuza görev yapacaklar

Ege Üniversite Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisinde görev başı yapan polis ve jandarma ekiplerini ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Budak, "Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Türkiye’nin en büyük hastanesi ve acil servisimiz de belki Türkiye’deki en yoğun acil servislerin başında geliyor. Son zamanlarda Türkiye genelinde olduğu gibi Ege Üniversitemizde de asla kabul etmediğimiz sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olayı yaşandı. Hükümetimizin, İçişleri Bakanlığımızın ve Valiliğimizin destekleriyle emniyet ve jandarmamız acil servislerimizde hizmet vermeye başladı. Sağlık çalışanlarımızın güvenli bir ortamda hizmet sunabilmelerini sağlamak ve hekimle hasta arasındaki güven ilişkisini sağlamak bizim en önemli görevlerimizden birisi. Artık özel güvenlik görevlilerimizin yanı sıra polis ve jandarma ekipleri Ege Üniversite Tıp Fakültesi Hastanesiyle Çocuk Hastanesi Acil Servislerinde 24 saat görev yapacak. Desteklerinden dolayı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya ve İzmir Valimiz Erol Ayyıldız’a çok teşekkür ediyorum” dedi.

Sağlıkta şiddeti bir kez daha kınayan Rektör Prof. Dr. Budak, "Biz Ege Üniversitesi Rektörlüğü olarak Dekanımız ile Başhekimimiz ile koordineli bir şekilde hastalarımıza en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. Bütün sağlık çalışanlarımızın amacı vatandaşlarımızın en iyi hizmeti alması. Bu uygulamayla acil servise gelen vatandaşlarımız da sağlık çalışanlarımız da çok daha güven ortamı içerisinde sağlık hizmeti alabilecekler. Sağlıkta her türlü şiddeti bir kez daha kınıyoruz. Burada güvenlik önlemlerinin hayat geçmesinde Ege Üniversitesi Rektörlüğü olarak denizde bir damla misali katkımız olduysa bundan mutluluk duyarız" diye konuştu.