Sahil Güvenlik engelledi, jandarma yakaladı

Karaya dönen 41 göçmeni jandarma ekipleri yakaladı.

İzmir’in Seferihisar ilçesi Gümüldür önlerinde 5 Haziran tarihinde saat 04.35’de görevli Sahil Güvenlik helikopteri düzensiz göçmen botunu tespit etti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından denizde alınan tedbirlerden dolayı karaya dönen göçmenler geri dönerek Gümüldür sahiline geldi. Gümüldür Jandarma Karakol Komutanlığı ile kurulan koordine sonucunda Suriye uyruklu 41 düzensiz göçmen, karada yakalanarak işlemleri için gerekli makamlara sevk edildi.