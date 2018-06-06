Diğer
Kategoriler
06 Haziran 2018 09:43

Sahil Güvenlik engelledi, jandarma yakaladı

İzmir’de yasa dışı yollardan Yunan adalarına gitmek isteyen kaçak göçmenleri taşıyan bot, Sahil Güvenlik ekiplerince engellendi.

Sahil Güvenlik engelledi, jandarma yakaladı

06 Haziran 2018 09:43

Karaya dönen 41 göçmeni jandarma ekipleri yakaladı.


İzmir’in Seferihisar ilçesi Gümüldür önlerinde 5 Haziran tarihinde saat 04.35’de görevli Sahil Güvenlik helikopteri düzensiz göçmen botunu tespit etti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından denizde alınan tedbirlerden dolayı karaya dönen göçmenler geri dönerek Gümüldür sahiline geldi. Gümüldür Jandarma Karakol Komutanlığı ile kurulan koordine sonucunda Suriye uyruklu 41 düzensiz göçmen, karada yakalanarak işlemleri için gerekli makamlara sevk edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
34
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    34°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    36°C
  • Cuma
    Sıcak
    36°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç