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25 Mayıs 2018 16:07

Sahil Güvenlik son 24 saatte 245 göçmen yakaladı

Aydın, İzmir ve Muğla’da son 24 saatte yasa dışı yollardan yurt dışına geçmeye çalışan 245 yabancı uyruklu ile kaçak geçişi organize ettiklerinden şüphelenilen 6 şahıs yakalandı.

Sahil Güvenlik son 24 saatte 245 göçmen yakaladı

25 Mayıs 2018 16:07


Yasa dışı göçe geçit vermeyen Sahil Güvenlik ekipleri, İzmir’in Çeşme ilçesi Alibostan Koyunda karada bir grup düzensiz göçmen tespit etti. İlçe Emniyet Müdürlüğüyle yürütülen koordineli operasyon sonucu Filistin uyruklu 13 kişi yakalandı.


Dikili ilçesinde Sahil Güvenlik helikopterinin Bademli sahilinde tespit ettiği Suriye uyruklu 59 göçmen, sahil güvenlik ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalandı.


Muğla’nın Fethiye ilçesi Çığlık Koyu sahilinde tespit edilen 123 Pakistan ve 3 Bangladeş uyruklu olmak üzere toplam 126 düzensiz göçmen, Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ile yürütülen operasyonla yakalandı.


Aydın’ın Didim ilçesindeki Tekağaç Burnunda yasa dışı geçiş hazırlığı yaptıkları belirlenen 47 yabancı uyruklu ile kaçak geçişi organize ettikleri öne sürülen biri Iraklı 6 şüpheli, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.


İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yabancı uyruklu göçmenler ise Aydın ve İzmir Göç İdaresi müdürlüklerine teslim edildi.




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