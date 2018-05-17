Diğer
Kategoriler
17 Mayıs 2018 08:58

Sahil Güvenlik’ten Aliağalı balıkçılara bilgilendirme

İzmir’in Aliağa ilçesinde görev yapan Sahil Güvenlik Ekipleri, amatör balıkçılara yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Sahil Güvenlik’ten Aliağalı balıkçılara bilgilendirme

17 Mayıs 2018 08:58


Aliağa Ticaret Odası Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, TCSG-61 botunda görevli Sahil Güvenlik ekipleri, Aliağa Liman Başkanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Aliağa İlçe Müdürlüğü temsilcileri, Aliağa Amatör Balıkçılar ve Su Sporları Derneği (ALDER) ve Su Ürünleri Kooperatifi üyeleri katıldı.


Toplantıda, Sahil Güvenlik ekiplerinin denizde yaptığı denetimlerde kontrol edilen hususlar, mevzuatla ilgili genel bilgiler, su ürünleri avcılığına ilişkin yasaklar anlatıldı. Bilgilendirmenin ardından TCSG-61 botunda görevli Sahil Güvenlik ekipleri, balıkçıların merak ettikleri soruları cevaplandırdı.


Ayrıca toplantıya katılan balıkçılar, sık sık karşılaştıkları sorunlar olan özel tesislerin kenarlarında yaşadıkları sıkıntıları ve bu nedenle amatör balıkçıların avlanma yapacakları yerlerin çok kısıtlı olduğunu, dubaların akşamları ışıklandırılmasında arızalar olduğunu dile getirdi. Sahil Güvenlik yetkilileri ise balıkçıların yaşadıkları bu sorunları dikkate alacaklarını ve her zaman kendileri ile irtibat kurabileceklerini söyleyerek, toplantıya katıldıkları için balıkçılara teşekkür etti.


Öte yandan, toplantı sonrasında balıkçılar tarafından Sahil Güvenlik ekiplerinin yeni kıyafetleri için olumlu yorumlar yapıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç