Sahil Güvenlik’ten Aliağalı balıkçılara bilgilendirme

Aliağa Ticaret Odası Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, TCSG-61 botunda görevli Sahil Güvenlik ekipleri, Aliağa Liman Başkanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Aliağa İlçe Müdürlüğü temsilcileri, Aliağa Amatör Balıkçılar ve Su Sporları Derneği (ALDER) ve Su Ürünleri Kooperatifi üyeleri katıldı.

Toplantıda, Sahil Güvenlik ekiplerinin denizde yaptığı denetimlerde kontrol edilen hususlar, mevzuatla ilgili genel bilgiler, su ürünleri avcılığına ilişkin yasaklar anlatıldı. Bilgilendirmenin ardından TCSG-61 botunda görevli Sahil Güvenlik ekipleri, balıkçıların merak ettikleri soruları cevaplandırdı.

Ayrıca toplantıya katılan balıkçılar, sık sık karşılaştıkları sorunlar olan özel tesislerin kenarlarında yaşadıkları sıkıntıları ve bu nedenle amatör balıkçıların avlanma yapacakları yerlerin çok kısıtlı olduğunu, dubaların akşamları ışıklandırılmasında arızalar olduğunu dile getirdi. Sahil Güvenlik yetkilileri ise balıkçıların yaşadıkları bu sorunları dikkate alacaklarını ve her zaman kendileri ile irtibat kurabileceklerini söyleyerek, toplantıya katıldıkları için balıkçılara teşekkür etti.

Öte yandan, toplantı sonrasında balıkçılar tarafından Sahil Güvenlik ekiplerinin yeni kıyafetleri için olumlu yorumlar yapıldı.