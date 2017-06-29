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29 Haziran 2017 09:44

Sahilde müzik var

Sosyal ve kültürel etkinliklerini yaz aylarında da sürdüren Karşıyaka Belediyesi, konser keyfini sahile taşıdı.

Sahilde müzik var

29 Haziran 2017 09:44

Belediyenin müzik toplulukları, haftada üç gün Bostanlı’da canlı performans sergilemeye başladı. Çok beğenilen uygulama yaz sonuna kadar devam edecek.



Yıl boyunca gerçekleştirdiği etkinliklerle her yaştan Karşıyakalıları kültür ve sanatla buluşturan Karşıyaka Belediyesi, yaz aylarını da ‘sahil konserleri’ ile taçlandırıyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz haftalarda hayata geçirilen proje kapsamında, belediyenin müzik toplulukları haftada üç gün Bostanlı sahilinde konser vermeye başladı.



Büyük ilgi görüyor


Karşıyaka Belediye Bandosu, Karşıyaka Müzik Topluluğu ve Çok Sesli Koro tarafından akşam saatlerinde gerçekleştirilen mini konserler, sahili dolduran vatandaşların da beğenisini kazandı. Şarkılara eşlik eden, danslarla eğlenceli dakikalar geçiren Karşıyakalılar, uygulama için Karşıyaka Belediyesi’ne teşekkür etti. Büyük ilgi gören sahil konserlerinin yaz ayları sonuna kadar devam edeceği belirtildi.



Karşıyaka farkı


Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Sosyal ve kültürel etkinliklerimizi daha geniş kitlelerle buluşturmak için çalışıyor; sanatı sadece salonlara sıkıştırmak yerine, sokaklarımıza da taşıyoruz. Bu anlayışla, her yaştan ve her sosyo-ekonomik düzeyden insanımızın bir arada olduğu sahil bölgemizde yaz konserlerimizi başlattık. İşten çıkıp yorgunluk atmak, ailece keyifli vakit geçirmek ya da arkadaşlarıyla eğlenmek için sahile gelen yurttaşlarımıza artık haftada üç gün canlı müzik eşlik edecek. Karşıyakamızın farkını ortaya koyan bu uygulamayı, yakında ilçe genelindeki parklarımızda da hayata geçireceğiz” dedi.




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