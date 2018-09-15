Sahilden topladıkları çöpleri sanata dönüştürecekler

15 Eylül Dünya Çöp Toplama Günü'ne Güzelbahçe Sahili'ni temizleyerek destek veren TED İzmir Koleji öğrencileri, topladıkları atıkları dev bir balık heykeline dönüştürmek için çalışmaya başladı. Port Alaçatı Marina'da düzenlenen Columbia PFG Alaçatı Big Fish Turnuvası etkinlikleri kapsamında yapımına başlanan heykelin, iki günde tamamlanması hedefleniyor.

TED İzmir Koleji, 15 Eylül Dünya Çöp Toplama Günü'nde; dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanında uygulanarak büyük ilgi uyandıran temizlik hareketine Güzelbahçe sahilini temizleyerek destek verdi.

Temiz bir Türkiye için sokağa çıkan TED İzmir Koleji ve Deniz Ticaret Odası İşbirliği ile açılan 'TED Denizcilik Kulübü' öğrencileri, Güzelbahçe Sahili'nden topladıkları atıkları Port Alaçatı Marina'ya getirerek dev bir balık heykeli yapmak için çalışmaya başladı. Port Alaçatı Marina'da hafta sonu düzenlenecek Columbia PFG Alaçatı Big Fish Turnuvası etkinlikleri kapsamında yapımı devam edecek dev balık heykelinin iki günde tamamlanması planlanıyor.

Üçüncü kez öğrencileriyle kıyı temizliği yaptıklarını ifade eden TED İzmir Koleji Drama Öğretmeni Ferah Eren, öğrencilere deniz sevgisi aşılamalarının yanı sıra denizlerdeki kirliliğe de dikkat çektiklerini anlatarak, “Bu yılki sloganımız ‘Denizlerdeki çöpler sanata dönüşüyor' oldu. Bu nedenle buradan topladığımız çöplerle dev bir balık heykeli yaparak kıyılardaki kirlilikler için farkındalık oluşturacağız” dedi.

TED Denizcilik Kulübünün minik öğrencileri ise vatandaşları denizleri ve kıyıları kirletmemeleri konusunda uyardı.

Öğrencilerin atıklardan oluşturduğu sanat eserinin İzmir'in önemli lokasyonlarında sergilenmesinin ardından açık artırma ile satılması hedefleniyor.