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24 Kasım 2017 12:45

Sahnede kadın hikayesi

Gaziemir Belediye Tiyatrosunun kadın oyuncuları, kadına yönelik şiddete mücadele kapsamında kapsamında lise arkadaşlarının yıllara dayanan dostluklarını sahneye taşıdı.

Sahnede kadın hikayesi

24 Kasım 2017 12:45


Gaziemir Belediye Tiyatrosunun kadın oyuncuları, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında ’Beş Kız Arkadaş’ isimli oyunu sahneledi. Ergun Sav’ın kaleme aldığı oyunu; Vedat Mehmet Konuk yönetiminde kadın oyuncular Aysel Aktürk, Şefika Cinali, Esma Helvacı, Sevgi Candır Kuş, Seniha Gül başarıyla sahneye taşıdı.


Gaziemirli tiyatroseverlerin yoğun ilgi gösterdiği oyun, 5 kız arkadaşın lise mezuniyetlerini kutlamak için gittikleri tatil beldesinde başlarından geçen ve on yıl sonra yine aynı yerde buluşmalarını konu alıyor. Beş kız arkadaşın yıllar sonra buluşması ve yaşantılarındaki değişim hem güldürdü, hem de düşündürdü. Gaziemir Atatürk Kültür Merkezinde sahnelenen oyun, sonunda ise izleyicilerin beğenisini kazandı, alkış aldı.




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