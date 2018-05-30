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30 Mayıs 2018 10:37

Sahte parayla yakalandılar

İzmir’in Çeşme ilçesinde piyasaya sahte para sürmeye çalışan 2 kişi, ekiplerce yakalandı.

Sahte parayla yakalandılar

30 Mayıs 2018 10:37

Adliyeye sevk edilen 2 şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Edinilen bilgiye göre, F.Y. (21) ile kız arkadaşı D.U.(19), ellerindeki sahte paraları Çeşme’de piyasaya sürmek isterken, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Çeşme Grup Amirliği tarafından yakalandı. 2 şahsın üzerinde arama yapan ekipler, 20, 50, 100 ve 200 liralık banknotlar halinde, toplam 4 bin 900 lira ele geçirdi. Sorgulamaları yapılan şüphelilerin, Çeşme’de üç iş yerine sahte para verdikleri de tespit edildi.


29 Mayıs Salı günü Çeşme Adliyesine sevk edilen 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.




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