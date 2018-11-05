Saipler'de yapılacak Zeytin Festivali 11 Kasım'da

İzmir'in Torbalı ilçesinde, her yıl düzenlenen ve bu yedincisine ev sahipliği yapılacak Saipler Zeytin Festivali hazırlıklar son aşamaya gelirken, festival 11 Kasım Pazar günü gerçekleştirecek.

Torbalı Belediyesi, Saipler'de geleneksel hale getirdiği Zeytin Festivali'nin bu yıl 7. sini düzenlemeye hazırlanıyor. Her yıl kapsamı genişletilen festival, zeytinin tanıtılması için büyük bir önem oluştururken, programlar için hazırlıklarda devam ediyor. 11 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek festivalde; jüri üyelerininde katılımıyla yarışmalar düzenlenecek, stantlar açılacak ve daha bir çok etkinlik düzenlenecek. Zeytin ve zeytinyağı yemeklerinin yarışacağı yarışmaya katılmak isteyenlerin ise 9 Kasım 2018 tarihine kadar başvurulabileceği kaydedildi.

Yoğun ilgi görmesi beklenen festivalde de yine Torbalı Belediyesi Halk Oyunları ekibi sahne alacak. TRT sanatçılarından Sabahattin Gülümser, davetlilere bir konser verecek.

İlçe ekonomisine çok büyük katkı sağlayan zeytin ve zeytinyağının tanıtımı için Saipler'de düzenlenen festivalin önemli bir etkinlik olduğuna değinen Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, "Zeytin ağacı; bolluğun, bereketin, sağlığın simgesidir. Yağı, yaprağı, kendisi, mucize faydalar sağlayan zeytin; sofraların eksik edilmeyen en önemli besinidir. Torbalı'da da çok yoğun bir şekilde üretiliyor. Türkiye'de adı zeytin ile anılan birçok merkez ile yarışır haldeyiz. Torbalı'nın da bu konuda adının duyulması için her yıl festival düzenliyoruz. Zeytin Festivali; ilçemizin üretim gücünü, bu alandaki bilinirliğini, ürün kalitesini ve sosyal, kültürel potansiyelini göstermesi bakımından oldukça önemli. Bugün 100 bin dönümlük zeytinlik alanımız var. Bunu da daha da artırmak adına yerel yönetim olarak elimizden gelen her türlü desteği veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz.Tüm halkımızı festivale bekliyoruz" dedi.