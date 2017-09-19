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19 Eylül 2017 11:08

Sait Altınordu Meydanı’nda raylar döşeniyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yapımını sürdürdüğü Konak Tramvayı’nda ray döşeme sırası Sait Altınordu Meydanı’na geldi.

Sait Altınordu Meydanı’nda raylar döşeniyor

19 Eylül 2017 11:08

20 Eylül Çarşamba günü başlayacak ve 15 günde tamamlanacak çalışmalar süresince taşıtlar, 1. Kordon’a ulaşabilmek için Liman Caddesi üzerinden U dönüşü yapacak.


İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çevreci, ekonomik ve konforlu bir toplu ulaşım için yapımını sürdürdüğü Konak Tramvayı’nda iki önemli arter, Şair Eşref Bulvarı ile Ali Çetinkaya Bulvarı üzerindeki hat imalat çalışmaları tamamlandı. Gazi Bulvarı ile Cumhuriyet Bulvarı üzerinde de çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. 20 Eylül Çarşamba gününden itibaren Konak Tramvayı hat imalat çalışmalarının devam edeceği Alsancak Gar Bölgesi’nde, Talatpaşa ve Şair Eşref Bulvarı istikametini kullanarak Atatürk Caddesi boyunca I. Kordon yönüne gidişler için kullanılan Sait Altınordu Meydanı "sola dönüşlere" 15 gün boyunca kapalı olacak. Bu süre boyunca Atatürk Caddesi üzerinde devam edecek araçlar, Liman Caddesi üzerinde 1 kilometre ilerideki U dönüşünü kullanarak I. Kordon istikametine devam edebilecek.




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