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30 Haziran 2017 10:14

Sakin Şehir’de Lavanta Şenliği

Seferihisar Belediyesi, Turgut Mahallesinde yapılacak Lavanta Şenliğinin 2 Temmuz Pazar günü düzenleneceğini bildirdi.

Sakin Şehir’de Lavanta Şenliği

30 Haziran 2017 10:14


Seferihisar’da, üreticilere alternatif ürün olarak 2015 yılında ekimi yapılan lavantaların ikinci kez hasadı şenlikle gerçekleştirilecek. Turgut Mahallesindeki şenlikte, hasatla birlikte üretici pazarı açılarak gün boyu etkinlikler yapılacak. Seferihisar’ın köylerinde üretilen doğal meyve sebzelerle birlikte kadınlar tarafından yapılan yöresel lezzetlerde tadılabilecek. Lavanta sabunu, lavanta yağı, lavantalı mum yapımlarının konukların önünde gerçekleştirileceği kaydedilirken; ayrıca Topan Karakılçık Buğdayından üretilen Ata Ekmeği yapılıp satılacak.


Lavanta Şenliği saat 12.00’de üretici, kooperatif ve dernek stantlarının açılmasıyla başlayacak. Saat 17.00’den itibaren hareketlenecek şenlikte halk oyunları, müzik ve dans gösterileri yapılacak, Anadolu Yaylı Çalgılar Topluluğu saat 21.00’den itibaren şahane bir konser verecek.


Tüm İzmirlileri şenliğe davet eden Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Başka bir tarım mümkün” anlayışıyla çıktığımız yolculukta, Turgut Köyü’ne diktiğimiz lavantaların tekrar hasat zamanı geldi. Hem lavantanın alternatif ürünlerini tanıtacağız hem de yöresel lezzetlerimizi sunacağız. Tüm Seferihisar ve Turgut Köyü lavanta kokacak. Keyifli bir Pazar günü için herkesi Turgut Köyümüze davet ediyorum” dedi.




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