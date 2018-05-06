Sakin şehirlerde söz çocuklarda

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Bize göre çocuklar yarının büyükleri değil, bugünün bireyleri ve hayat ortaklarımız. Yaşadıkları şehirlerle ilgili söyleyecek sözleri olduğu için bugün onları dinleyeceğiz" dedi.

Türkiye’nin ilk Cittaslow’u ve Türkiye’de ilk Çocuk Belediyesi’ni kuran Seferihisar Belediyesi, 5-6 Mayıs tarihlerinde "Çocuk ve Kent", "Sakin Şehirlerde Çocuk Olmak" başlıklarıyla Cittaslow Çocuk Çalıştayı düzenledi. Seferihisar Çocuk Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen çalıştaya, Yenipazar, Şavşat, Mudurnu, Eğirdir, Taraklı, Kıbrıs Mehmetçik ve Yeniboğaziçi belediyeleri temsilcileri ve bu şehirlerin çocuk meclisinde görev alan çocuklar katıldı.

"Gerçek bir belediye"

Çalıştayın açılış konuşmaları Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Seferihisar Çocuk Belediye Başkanı Selin Ada tarafından yapıldı. Başkan Soyer, "Bize göre çocuklar yarının büyükleri değil, bugünün bireyleri ve hayat ortaklarımız. Yaşadıkları şehirlerle ilgili söyleyecek sözleri var. Bugün onları dinleyeceğiz. Kurduğumuz Çocuk Belediyesi, sembolik değil gerçek bir belediye. Başkan, başkan yardımcıları ve meclis üyelerinden oluşan Çocuk Belediyesi, belediyenin uygulamayı düşündüğü projelerde müdahale etme hakkına sahip. Seferihisar’da başlattığımız bu projenin özellikle Sakin Şehirlerde artması bizim için çok değerli. Bugün bu çocukları buluşturuyoruz. Hem onlara çeşitli eğitimler vereceğiz, hem de Türkiye’deki Sakin Şehir oluşumunda katkılarını alacağız ve bir rapor hazırlayacağız. Çocuk Belediyesi’nde, çocukların yaşadıkları kentten kendilerini sorumlu hissetmelerini istiyoruz. Bu onlara hem bir özgüven sağlıyor hem de bilnçli birer yurttaş olarak yetişmelerine katkı koyuyor. Büyükleriyle beraber geçirdikleri mesainin gelecekte seçecekleri meslek için de bir altlık oluşturduğunu düşünüyoruz. Özgüveni yükselen çocukların demokrasi bilincini de arttıran Çocuk Belediyesi’nin tüm belediyelerde uygulanması gerektiğini düşünüyorum. Çocuklar için ayırdığımız zaman ve bütçe bence yaptığımız işlerin en başında geliyor" açıklamasında bulundu.

Atölyeler düzenlendi

Seferihisar Çocuk Belediye Başkanı Selin Ada ise, "Çok güzel bir gün geçiriyoruz. Hem diğer Sakin Şehirlerdeki yaşıtlarımızla buluşmak, hem bu çalıştaya düşüncelerimizle katkı koymak bizim için çok onur verici. ’Çocuk aklı değil, çocuk haklı’ diyen belediye başkanımız Tunç Soyer’e ve diğer tüm belediyelere çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. Konuşmaların ardından Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yerel Yönetimler Bölümü’nden Dç.Dr. Yasemin Çakırer ve psikologlar tarafından atölyeler düzenlendi. İlk olarak tanışma etkinliğinde bir araya gelen çocuklar, belediye yetkilileriyle birlikte "Çocuk ve Yetişkin Gözüyle Kent", "Kente Çocuk Gözüyle Bakmak", "Çocuk ve Kent İlişkisi", "Kentlerin Karşılaştırılması ve Analizi" ve "Neşeli Bilim" atölyelerine katıldı.

Etkinlik kapsamında bugün Seferihisar Çocuk Belediyesi ve Teos Antik Kenti gezileri düzenlenecek. Çocuklar akşam saatlerinde ilçeden ayrılacak.