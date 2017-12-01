Sakin şehrin sualtı dünyası kitaplaştı

Seferihisar Belediyesi yayını olarak hayata geçen profesyonel sualtı fotoğrafçısı Bülent Şelli’nin Seferihisar’ın Sığacık Körfezinde gerçekleştirdiği çekimlerden oluşan “Seferihisar’ın Sualtı Dünyası” kitabı bölgenin sualtı zenginliğini ve güzelliklerini ön plana çıkarıyor.

Kitabın tanıtım toplantısını gerçekleştiren Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Biz derya içinde olup deryayı bilmeyen balık gibi yaşıyoruz. Birçok olağanüstü güzelliğimizin farkında değiliz. Bülent Bey çok özenerek yaptığı çekimleriyle bizi sualtı güzelliklerimizle buluşturdu. Bizim yapacağımız en temel iş, bu güzellikleri korumak. Sahip olduğumuz güzelliklerin farkına varılması için ne yapıp edip gün yüzüne çıkarmamız gerekiyor. Bu kitap bu iki sebeple hayata geçirildi. Herkese bu rengarenk görüntülerle dolu kitabımızı tavsiye ediyorum” dedi.

Kitapla ilgili açıklamalar yapan Bülent Şelli de Sığacık’ın yerli ve yabancı dalgıçların rağbet gösterdikleri popüler dalış bölgelerinden biri olduğunu ve eşsiz güzelliklere sahip olduğunu söyleyerek, “Killik Burnu ve Sırtlan Burnu arasında kalan bölge mavi-yeşil algler, kahverengi algler, deniz çayırları ve korallijen habitatın yer aldığı özel bir ekosistemdir. Seferihisar’ın Sualtı Dünyası kitabı, Killik Burnu ve Sırtlan Burnu arasında kalan bu bölgenin bir deniz koruma alanı olması fikrini desteklemek için atılan bir ilk adımdır. Biyolojik aşama bilim adamlarının gerçekleştireceği uzun bir çalışma dönemini kapsamaktadır. Bu kitapla hedeflenen bölgenin sualtı zenginliğini ve güzelliklerini sergileyecek görsel bir çalışmadır” diye konuştu.

Seferihisar’ın Sualtı Dünyası isimli kitap, kitapevleri ve kitap satışı yapılan internet siteleri üzerinden satılmaya başlandı. Ayrıca kitap, Seferihisar Belediyesi’ne ait dükkanlarda da satılacak.