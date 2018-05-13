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13 Mayıs 2018 14:52

Saklıbahçe Sanat Evi Bağarası Şubesi açıldı

Eğitimci-ressam Leyla Buhara tarafından 2009 yılında Foça’da kurulan Saklıbahçe Sanat Evi, Bağarası’nda şube açtı.

Saklıbahçe Sanat Evi Bağarası Şubesi açıldı

13 Mayıs 2018 14:52



Bağarası Kazım Dirik Mahallesinde yapılan açılışa; Leyla Buhara’nın sanatçı dostları ve çok sayıda sanatseverin yanı sıra Foça Belediyesi Başkanvekili Beyhan Türker, Foça Belediyesi Meclis Üyeleri Zeynep Çemrek ve Ali Aktaş da katıldı. Sanatın, toplum hayatına ve insan ruhuna büyük renk ve kıymet kattığını belirten Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, Saklıbahçe Sanat Evi Bağarası Şubesi’ne ve sanatçı Leyla Buhara’ya başarılar ve esenlikler dileklerinde bulundu.



Atölye çalışmalarının ve sergilerin düzenleneceği Bağarası Saklıbahçe Sanat Evi hakkında konuşan Leyla Buhara, ‘‘Sanat evimiz, bahçeli ve güzel bir mekâna sahip. ’Neden Bağarası?’ diye soruyor arkadaşlar. Rahmetli Tarık Dursun K. ile vefatından bir hafta önce yaptığımız konuşmada bana; ‘Sanatı sokağa taşı, sanatı köylünün ayağına götür. Oradaki çocuklarla temelden başla sanata’ demişti. Ben ona bunu yapacağıma söz vermiştim. Bağarası’nda böyle güzel bir atölyeye kavuşmak, benim için büyük bir şans oldu. Sanatla ilgili olarak Bağarası’na bir değer katacağız. Atölyemizi hem Foça hem Bağarası adına sanatın her dalıyla zenginleştirip, etkinlikler düzenleyeceğiz. Açılış gününe gösterilen ilgi bu düşüncenin gerçek olacağının bir kanıtıdır. İlgi gösteren herkese çok teşekkür ederim" dedi.




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