Saklıbahçe Sanat Evi Bağarası’nda şube açtı

Bağarası Kazım Dirik Mahallesi’nde bulunan sanatevinin açılışına Leyla Buhara’nın sanatçı dostları ve çok sayıda sanatseverin yanı sıra Foça Belediyesi Başkan Vekili Beyhan Türker, Foça Belediyesi Meclis Üyeleri Zeynep Çemrek ve Ali Aktaş’ta katıldı.

Sanatın, toplum hayatına ve insan ruhuna büyük renk ve kıymet kattığını belirten Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, Saklıbahçe Sanat Evi Bağarası Şubesi’ne ve Sanatçı Leyla Buhara’ya başarılar ve esenlik dileklerinde bulundu.

Atölye çalışmalarının ve sergilerin düzenleneceği Bağarası Saklıbahçe Sanat Evi hakkında bilgi veren Leyla Buhara, ‘‘Sanat evimiz, bahçeli ve güzel bir mekana sahip. Neden Bağarası diye soruyor arkadaşlar. Rahmetli Tarık Dursun K. ile vefatından bir hafta önce yaptığımız konuşmada bana; ‘Sanatı sokağa taşı, sanatı köylünün ayağına götür. Oradaki çocuklarla temelden başla sanata’ demişti ve ben ona bunu yapacağıma söz vermiştim. Bağarası’nda böyle güzel bir atölyeye kavuşmak, benim için büyük bir şans oldu. Sanatla ilgili olarak Bağarası’na bir değer katacağız. Atölyemizi hem Foça hem Bağarası adına sanatın her dalıyla zenginleştirip, etkinlikler düzenleyeceğiz. Açılış gününe gösterilen ilgi bu düşüncenin gerçek olacağının bir kanıtıdır. İlgi gösteren herkese çok teşekkür ederim" dedi.