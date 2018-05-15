Saklıbahçe Sanat Evi şimdi de Bağarası’nda

Bağarası Kazım Dirik Mahallesi’nde yeni şubesini faaliyete geçiren Saklıbahçe Sanat Evi’nin açılışına Leyla Buhara’nın sanatçı dostları ve çok sayıda sanatseverin yanı sıra Foça Belediyesi Başkan Vekili Beyhan Türker, Foça Belediyesi Meclis Üyeleri Zeynep Çemrek ve Ali Aktaş’ta katıldı.

Bağarası Saklıbahçe Sanat Evi’nde atölye çalışmalarının ve sergilerin düzenleneceği belirten Leyla Buhara, şunları söyledi:

‘‘Sanat evimiz, bahçeli ve güzel bir mekâna sahip. Neden Bağarası? diye soruyor arkadaşlar. Rahmetli Tarık Dursun K. ile vefatından bir hafta önce yaptığımız konuşmada bana; ‘Sanatı sokağa taşı, sanatı köylünün ayağına götür. Oradaki çocuklarla temelden başla sanata’ demişti ve ben ona bunu yapacağıma söz vermiştim. Bağarası’nda böyle güzel bir atölyeye kavuşmak, benim için büyük bir şans oldu. Sanatla ilgili olarak Bağarası’na bir değer katacağız. Atölyemizi hem Foça hem Bağarası adına sanatın her dalıyla zenginleştirip, etkinlikler düzenleyeceğiz. Açılış gününe gösterilen ilgi bu düşüncenin gerçek olacağının bir kanıtıdır. İlgi gösteren herkese çok teşekkür ederim.”

Sanatın, toplum hayatına ve insan ruhuna büyük renk ve kıymet kattığını belirten Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ da Saklıbahçe Sanat Evi Bağarası Şubesi’ne ve Sanatçı Leyla Buhara’ya başarı ve esenlikler dileklerinde bulundu.