Olay gecesi çekilen görüntüler İzmir İl Emniyet Müdürlüğü kriminal bölümünde uzman ve asistan olmadığı için çözülemezken, mahkeme heyeti görüntülerin çözümü için görüntünün Emniyet Genel Müdürülüğü Kriminal Daire Başkanlığına gönderilmesine karar verip duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

İzmir’de, 9 Temmuz 2015 tarihinde kaybolduktan 3 ay sonra Güzelbahçe’de kemikleri bulunan Salim Dönmez’in cinayet zanlısı olarak tutuklanan arkadaşı Savaş C., adli kontrol şartı ile serbest bırakılan Kıymet K. ve Tarık D.’nin yargılanmasına devam edildi. İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ikinci duruşmaya tutuklu sanık Savaş C., sanıkların avukatları, müştekiler Çilem Orhan, Salih Dönmez, Şükriye Dönmez ve müştekilerin avukatı Gökhan Oğuz katıldı. Tutuksuz yargılanan ve geçtiğimiz celse adli kontrol şartı kaldırılan sanıklar Tarık D. ve eski eşi Kıymet K. duruşmaya katılmadı.

Uzman ve asistan olmadığından rapor çıkmamış

Mahkeme başkanı, geçen celse mahkemeye sunulan Salim Dönmez’in kaybolduğu geceki cep telefonu ile çekilmiş Salim Dönmez, sanık Savaş C. ve kimliği belirlenemeyen bir şahsın görüntülerinin çözümü için İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kriminal Laboratuvarından gelen raporu okudu. Gelen raporda, uzman ve asistan ihtiyacı olduğundan incelemenin durdurulduğu okundu. Katılanların avukatı Gökhan Oğuz, "Görüntüyü polis kriminal çözemiyorsa jandarma kriminalin çözmesini talep ediyoruz. Sanık Tarık hakkında da tutuklama kararı çıkarılsın. Adli kontrolün kaldırılmasının ardından ilk mahkemeye gelmemiştir" dedi.

Savcı eksikliklerin giderilmesini talep ederken, mahkeme heyeti çözülemeyen görüntülerin Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığına gönderilmesine, görüntüdeki şahısların kimliklerinin belirlenmesine, eksikliklerin giderilmesine karar verip duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Olayın geçmişi

Güzelbahçe ilçesi, Çamlı Mahallesi Dadaşkent Sitesi’nde oturan bir kişi geçen 26 Ekim’de jandarmayı arayıp, köpeğinin insana ait kafatası bulduğunu söyledi. Güzelbahçe İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler bölgede arama çalışması başlattı. Çalışmalarda, siteye 200 metre uzaklıkta molozların döküldüğü dere yatağında insana ait kafatası, yerinde olmayan iskelet bulundu. İş makinesiyle yapılan kazıda da, cesede ait olabileceği düşünülen bir pantolona ulaşıldı. Pantolonun arka cebindeki cüzdanda Salim Dönmez’e ait kimlik ve kredi kartlarıyla bir miktar para bulundu. Jandarma ekipleri, kimlik üzerinden polisle irtibat kurdu. Bir spor mağazasına teknik servis hizmeti veren firmanın sahibi Salim Dönmez’in ailesinin geçen 9 Temmuz’da polise giderek kayıp başvurusunda bulunduğu belirlendi. Bunun üzerine Dönmez’in ailesinden DNA testi için örnek alındı ve yapılan incelemede kemiklerin Dönmez’e ait olduğu netlik kazandı. Jandarma ve polis ekipleri, Dönmez’in yakın çevresini mercek altına aldı. İncelemelerde Dönmez’in en son arkadaşları Savaş C., Tarık D. ve Kıymet K. ile görüldüğü tespit edildi. Bunun üzerine 3 kişi gözaltına alındı. İfadesine başvurulan Savaş C. ile Tarık D. ve Kıymet K.’nın çelişkili anlatımlarda bulunduğu, olay günü de nerede olduklarını açıklayamadıkları; ayrıca ‘Kasten adam öldürme’ suçlamasını da kabul etmedikleri bildirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tarık D. ile Kıymet K., adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, Savaş C. ise tutuklandı. Cumhuriyet savcısının hazırladığı iddianamede ‘Kasten adam öldürmek’ suçlamasıyla sanıklar hakkında müebbet hapis istemiyle dava açıldı.