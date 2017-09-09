Şampiyon efeler ‘zafere’ oynadı

yıl dönümü kutlamalarında sahne alan Türkiye şampiyonu Gaziemir Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu, İzmirlilere muhteşem bir gösteri sundu.

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen etkinliklerde Gaziemir Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu da sahne aldı. İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde sahneye çıkan Türkiye Şampiyonu Gaziemir Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu danslarıyla zafer coşkusunu zirveye taşıdı. Alanı dolduran binlerce İzmirliye zeybek oynayarak görsel şölen yaşatan şampiyon efeler beğeni topladı, alkış aldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası’nın müzikleri eşliğinde danslarını sergileyen topluluk, gösterinin finalindeki muhteşem performanslarıyla coşkuyu zirveye taşıdı. 95. Yıl Zafer Yürüyüşü’ne ve çelenk koyma törenine katılan Gaziemir Belediye Başkan Vekili Önder Keskin, CHP Gaziemir İlçe Başkanı Umut Tekin ile belediye meclis üyeleri şampiyon efeleri yalnız bırakmayarak coşkularına ortak oldu.