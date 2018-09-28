Şampiyon milliler Ege'yi tercih etti

Türkiye ve dünyada pek çok başarıya imza atan 39 milli sporcu, Ege Üniversitesi (EÜ) Spor Bilimleri Fakültesi'ne kaydını yaptırarak eğitime başladı.

Atletizmden tekvandoya, futboldan yüzmeye çeşitli spor dallarında uluslararası başarılar kazanarak Türk Bayrağını dalgalandıran 39 milli sporcu, üniversite eğitimleri için Ege Üniversitesi'ni tercih etti. Gençler kayıtlarının yapılmasının ardından Spor Bilimleri Fakültesi'nde eğitim almaya başladı. Eğitim öğretimin ilk haftasında milli sporcuları fakültede ziyaret eden Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Hoş geldiniz” dedi.

Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Timuçin Gençer'in de bulunduğu etkinlikte milli sporcularla sohbet eden Rektör Budak, "Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Türkiye'nin öncü eğitim kurumlarından biri olan Ege Üniversitesi'ne hoş geldiniz. Eğitim yaşamınızda, sporun, bilimin yanında yabancı dil ve sanata da vakit ayırmanızı güzel dostluklar edinmenizi öneriyorum. Muhteşem bir kampüse sahibiz ve Rektör olarak sporculara özel önem veriyorum" dedi.

EÜ'nün sporcuların ihtiyaç duyduğu alt yapı ve spor tesislerine sahip olduğuna dikkat çeken Rektör Budak, "Ege Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübümüzü faal hale getirdik. Türkiye'deki üniversitelere örnek olacak şekilde farklı branşlarda kulübün altında faaliyet gösterilsin istedik. Spor Bakanlığımızdan da maddi anlamda ciddi bir destek aldık. Kulübümüzün basketbol takımını oluşturan Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerimiz de ilk lig maçına çıktı. 65 bin öğrencimiz, 11 bin 500 çalışanımız var istiyoruz ki Spor Bilimleri Fakültemizin, öğrencilerimizin katıldığı faaliyetlerde sporcularımızı destekleyelim. Sporcu gençlerimizin, akademisyenlerimize, idari çalışanlarımıza ve öğrencilerimize sporla ilgili yardımcı olmalarını ve onları spora teşvik etmelerini de istiyoruz. Ay yıldızımızı şerefle taşıyan gençlerimizle gurur duruyoruz. Yeni eğitim ve öğretim yılında tüm akademisyen ve öğrencilerimize başarılar diliyorum" diye konuştu.