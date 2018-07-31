Şampiyonlardan Başkan Pekdaş’a ziyaret

Pekdaş, Konak Belediyespor Kulübü’nün 16 yaş altı ve yıldız kategorilerinde mücadele veren genç sporcuları yaşattıkları başarılardan ötürü kutlarken, şampiyon sporcular da desteklerinden ötürü Başkan Pekdaş’a teşekkür etti.

Kulüp Başkanı Zeki Gönen ve yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı ziyarete atletizm sporunun yüksek atlama, gülle atma, 100 metre, 60 metre engelli, 4x100 ve 4x200 metre bayrak gibi farklı dallarında hem İzmir hem de Türkiye genelinde dereceleri bulunan genç sporcular katıldı. Madalya avcılarını tek tek kutlayan Başkan Pekdaş, başarıların artarak sürmesi dileğinde bulundu. Göstermiş oldukları başarı ve verdikleri emekten ötürü tüm sporculara ve eğitmenlerine teşekkür eden Başkan Pekdaş, Konak Belediyespor’un son yıllarda altyapıya yaptığı yatırımlarla adını tüm Türkiye’ye duyuran bir kulüp haline geldiğini, atletizmde de önemli başarılar kazandığını dile getirdi.

“Her zaman yanınızdayız”

Pistlerdeki başarılarla gelecek için umut veren sporculara moral de veren Başkan Pekdaş, “Sizleri başarılarınızdan ötürü kutluyorum. Takım olabilmenin, koordinasyon ve disiplinle hareket etmenin karşılığını aldığınız madalya ve kupalarla gösterdiniz. Ben inanıyorum ki, başarılarınız bundan sonra da devam edecek ve bu şampiyonluklar daha da üst noktalara taşınacak. Bizler de sizlerin daha başarılı sporcular olarak yetişmenizi istiyoruz. Büyük Atatürk’ün dediği gibi zeki, çevik ve ahlaklı sporcular olmanız için çalışıyoruz. Çünkü ülkemizin geleceği siz gençlerin elinde. Bizler sizlerin her zaman yanınızdayız ve destek olmaya devam edeceğiz” dedi. Ziyaret sonunda madalyalı sporcular Başkan Pekdaş’la hatıra fotoğrafı çektirdi.