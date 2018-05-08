Sanat festivaline katılan ressamlar turizm elçimiz olacak

26 Nisan-6 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen sanat etkinliğine katılan yabancı ressamlar, ülkelerinde Türkiye’nin misafirperverliğini anlatacak.

Bu yıl ilki düzenlenen Zeytinli Köşk Uluslararası Sanat Festivali, farklı etkinliklere ev sahipliği yaptı. 26 Nisan-6 Mayıs tarihlerinde düzenlenen ‘Tarihe Dokunanlar’ temalı sanat organizasyonu için İzmir’e gelen 14’ü yabancı 29 ressam; sanat, tarih ve sporla iç içe bir festivalin konuğu oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Hırvatistan, Letonya, Bulgaristan, Filistin, Hindistan, Almanya ve Türkiye’den katılan sanatçılar, festivalin ilk günü İzmir’in tarihi mekanlarını gezerken, ikinci gün de Selçuk ilçesinde bulunan dünyaca ünlü Efes Antik Kenti’ni ziyaret etti ve tarihle iç içe bir ortamda resimlerini çizdi. Sanatçıların bir sonraki durağı ise Urla Pınarlı Adası oldu. Urla İskelesi’nden üç yelken ile açılan sanatçılar, güvertede muhteşem manzaranın resmini çizdi. Festivali düzenleyen ressam Turgut Kahraman da, 10 metre derine tüple dalarak deniz altında Atatürk’ü resmetti. Ressamların Atölye çalışmalarında yaptıkları birbirinden değerli 60’a yakın eser, Urla Kent Meydanı’nda sergilendi. Festivalin son günü Zeytinli Köşk’te kokteyl ve plaket töreni düzenlendi. Festivalin ev sahipliğini yapan Ressam Turgut Kahraman ve Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, festivale katılan sanatçılara katılım sertifikası ve şövale şeklinde plaket hediye etti.

Kahraman: “Dostluklara ev sahipliği yapmaktan çok mutluyum”

Kahraman yaptığı konuşmada, “Tüm arkadaşlarım dünyanın dört bir tarafından geldiler, çok çok mutlu oldum. Dünyanın bir ucundan gelen bir arkadaşımla, dünyanın diğer bir ucundan arkadaşım ilk defa tanıştılar, dost oldular. Bu dostluklara ev sahipliği yapmaktan çok mutlu oldum. Sanatçılarımız dünyada savaş varken, hiçbir ülke halkının başka ülkelerin halklarına düşman olmadığını, canlı bir şekilde siz bize gösterdi. Hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

Uyar: “Katkılarınız için teşekkür ederim”

Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar ise, “Sanatın birleştirici gücünü festival sayesinde gösterdiniz. Bu bizim için de çok önemli. Hava güzel, doğa güzel, kendi ruhunu da besleyecek bir şeylerle ilgilenmesini istiyoruz. Urla’ya katkılarınız ve katacaklarınızdan dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.