Diğer
Kategoriler
06 Ağustos 2018 11:37

Sanatçı Emre Altuğ’un mekanında ünlü isimler sahne alacak

İzmir’in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı Club Baba Köyiçinde hizmet veren ve bir iş adamı ve sanatçı Emre Altuğ’un sahibi olduğu mekan, Ağustos ayında gerçekleştireceği bir dizi konser ile müzikseverleri coşturacak.

Sanatçı Emre Altuğ’un mekanında ünlü isimler sahne alacak

06 Ağustos 2018 11:37


Konserler dizisi kapsamında 12-19-26 Ağustos Pazar Serkan Kaya, 07 Ağustos Salı Selami Şahin, 08 Ağustos Çarşamba Tan Taşçı, 09 Ağustos Perşembe Fatih Ürek, 16 Ağustos Perşembe Muazzez Abacı, 18 Ağustos Cumartesi Aşkın Nur Yengi ve 25 Ağustos Cumartesi Erol Evgin, gecesi sevilen şarkılarını seslendirecek. İş adamı Kaan Dağdelen ve sanatçı Emre Altuğ’un sahibi olduğu Gazino Sako, Alaçatı’da gazino kültürünü yaşatan ayrıcalıklı bir mekan olan dikkat çekiyor. Konuklarına ferah ve şık bir atmosferde seçkin lezzetler de sunan Gazino Sako, sezon boyunca sürprizlerine devam edecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
34
°
C
Sıcak
  • Pazartesi
    Sıcak
    34°C
  • Salı
    Sıcak
    36°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    36°C
  • Perşembe
    Sıcak
    37°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç