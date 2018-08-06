Sanatçı Emre Altuğ’un mekanında ünlü isimler sahne alacak

Konserler dizisi kapsamında 12-19-26 Ağustos Pazar Serkan Kaya, 07 Ağustos Salı Selami Şahin, 08 Ağustos Çarşamba Tan Taşçı, 09 Ağustos Perşembe Fatih Ürek, 16 Ağustos Perşembe Muazzez Abacı, 18 Ağustos Cumartesi Aşkın Nur Yengi ve 25 Ağustos Cumartesi Erol Evgin, gecesi sevilen şarkılarını seslendirecek. İş adamı Kaan Dağdelen ve sanatçı Emre Altuğ’un sahibi olduğu Gazino Sako, Alaçatı’da gazino kültürünü yaşatan ayrıcalıklı bir mekan olan dikkat çekiyor. Konuklarına ferah ve şık bir atmosferde seçkin lezzetler de sunan Gazino Sako, sezon boyunca sürprizlerine devam edecek.