Sanayi, ticaret, ihracatta İzmir için üç koldan atak

87’inci İEF için kente gelen ve İZFAŞ’ın “Uluslararası İzmir İş Günleri Toplantıları” kapsamında iş dünyası ile buluşan yabancı heyetleri karşılamak için bu yıl yeni bir konsept tercih eden başkanlar, yabancı heyetlerle Swissotel’de bir araya geldi. Böylece sanayi, ticaret ve ihracat boyutları aynı anda masaya yatırılırken, sabahtan akşama kadar süren toplantı maratonu oldukça verimli geçti. Aralarında iki bakanın da bulunduğu heyetleri, İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, kurumların başkan yardımcıları ve yönetim kurulu üyeleri beraber karşıladı.

Özgener: "Her heyetin özel önemi var"

Toplantılarda yabancı ülke temsilcilerine seslenen İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, ekonomik kalkınma için pazar çeşitlenmesinin şart olduğuna dikkat çekerek, kente gelen her heyetin özel bir öneme sahip olduğunun altını çizdi. Bir liman kenti olan İzmir’in ticaret geleneğinin çok eskilere dayandığını belirten Özgener, “İZTO, EBSO, EİB ve İzmir Ticaret Borsası ile birlikte gerçekleştireceğimiz Tarım OSB Projesi kapsamında önemli işbirlikleri yapılabilir” dedi. Bunun yanı sıra balıkçılık ve su ürünleri gibi spesifik alanlarda da beraber çalışma yapılabileceğini dile getiren Özgener, karşılıklı ticareti artırmak için çalışmalarını sürdüreceklerini vurguladı.

Yorgancılar’dan işbirliği çağrısı

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar da İzmir’in 13 organize sanayi bölgesi, 2 serbest bölge, gelişmiş altyapı olanakları ve yetişmiş insan kaynağı ile sanayi alanında çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirtti. Tarım OSB Projesi’nin kendileri için çok önemli olduğunu da vurgulayan Yorgancılar, “İzmir’de 64 değişik sektörde yatırım yapılıyor. Çimento, demir-çelik, tütün öncelikli sektörler. Yabancı sermaye şirketlerinin en çok tercih ettiği İzmir’de lojistik olanakları bakımından da çok uygun” bilgisini verdi.

Eskinazi : "Yeni ihraç pazarları için fırsat"

İzmir Enternasyonal Fuarı’nın İzmir’in dış ticaretine 1 milyar dolarlık katkı sağlamasını beklediklerini ifade eden EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Türkiye’nin içinden geçtiği süreçte üretim ve ihracatın çok daha önemli ve öncelikli hale geldiğini, İEF Uluslararası İzmir İş Günleri etkinliklerinin İzmir ve Ege Bölgesi’nin yeni ihraç pazarları bulması açısından doğru bir etkinlik olduğunu ve çok verimli geçtiğini kaydetti.

Kongolu Bakan: "Türkiye’ye ihtiyacımız var"

Toplantıda konuşan Demokratik Kongo Cumhuriyeti Sanayi Bakanı Marcel Leu, İzmir’de bulunmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, “Türkiye çok ilerlemiş bir ülke. Söyledikleriniz bizim ülkemizde de var ama başlangıç seviyesinde. Bu nedenle bizim Türkiye’ye ihtiyacımız var, çünkü teknoloji transferine ihtiyacımız var. Türkiye ile Demokratik Kongo arasında ikili bir komite kurmaya çalışacağız. Bizde alan bol, tarımı geliştirmek istiyoruz, gelin bunu birlikte gerçekleştirelim” diye konuştu.

Güney Sudan Hayvancılık ve Balıkçılık Bakanı James Janka Duku da, Tarım OSB Projesi ile yakından ilgilenerek bu konudaki işbirliği olanaklarının yakın takipçisi olacaklarını duyurdu.

Bu arada, yabancı delegasyonda Güney Sudan Hayvancılık ve Balıkçılık Bakanı James Janka Duku, Demokratik Kongo Cumhuriyeti Sanayi Bakanı Marcel Leu, Demokratik Kongo Cumhuriyeti İşbirliği ve Kalkınma Bakanı John Kwet ve Karadağ Ulaştırma ve Denizcilik İşleri Bakanı Osman Nurkovic, Kosova, Arnavutluk, Gana’dan bakan yardımcıları, Nijerya Sanayi Bakanlığı müsteşarı, Sri Lanka Büyüklçisi, Gambiya ve Lübnan ticaret odası başkanları yer aldı.