Sanayiciler elektrik ve doğalgazda indirim istiyor

Hükümetimiz, sanayicimizin rekabet şansını artırmak için en azından ilk etapta elektrik ve doğalgaz fiyatlarında indirim yapabilir. Bu konuda biz Ankara'da gerekli girişimleri şimdiden başlattık” dedi.

İzmir'de faaliyet gösteren organize sanayi bölgeleri (OSB) ve serbest bölge başkanlarının yer aldığı 'Organize Sanayi Bölgeleri ve Serbest Bölgeler Platformu' toplantısı, EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar başkanlığında gerçekleştirildi. Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi (BAYOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Telseren'in ev sahipliğindeki toplantı sonrası EBSO Yönetim Kurulu üyeleri ile OSB ve serbest bölge üyeleri BAYOSB'yi gezerek, Birim Makine tesislerinde incelemelerde bulundu.

21 maddeden oluşan toplantıda son dönemde elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki artışın sanayiciyi zor durumda bıraktığı dile getirildi. EBSO öncülüğündeki platform, sorunları Ankara'ya tek elden ileterek birlikte takip etmeyi kararlaştırırken, kente yeni gelecek yatırımcı konusunda işbirliği yapma kararı alındı.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, gündeme gelen konuları Ankara'ya ileterek en kısa zamanda çözüme ulaşması için çalışacaklarını söyledi. Türkiye'de sanayiciliğin en zor işlerden biri olduğunun altını çizen Yorgancılar, “Birçok riski alarak üretim yapıyorsunuz, ülkeye katmadeğer kazandırmak için gece gündüz çalışıyorsunuz ancak beraberinde bazı sıkıntılar ile karşı karşıya kalıyorsunuz. Bir anda artan maliyetler ile rekabet etmekte zorlanıyorsunuz. Hükümetimiz, sanayicimizin rekabet şansını artırmak için en azından ilk etapta elektrik ve doğalgaz fiyatlarında indirim yapabilir. Bu konuda biz Ankara'da gerekli girişimleri şimdiden başlattık” diye konuştu.

Proje havuzu önerisi

İzmir Kalkınma Ajansının (İZKA) sanayicilere yönelik önemli proje bütçeleri olduğunu vurgulayan Yorgancılar, “Projelerde kullanmak üzere İzmir Kalkınma Ajansı önemli bütçeler sunuyor. Bütçelerimiz var. Sadece bunların iyi bir şekilde değerlendirilmesi gerekiyor. OSB'ler arasında projelere göre kendimize hedef proje seçelim. Bunun koordinasyonunu EBSO olarak biz yürütelim. Ortak paydaşları ilgili OSB'ler olur. Birlikte bu bütçeden sanayicimizin lehine faydalanabiliriz” dedi.

“Yeni yatırımcıya yol gösteriyoruz”

Ege Bölgesi Sanayi Odası olarak kente gelen yeni yatırımcılara yol gösterici bir hizmet de sunduklarını kaydeden Yorgancılar, “Odamızda Tek Durak Ofis hizmetini veriyoruz. Burada vergi dairesi başkanlığı, SGK ve İZKA temsilcileri bulunuyor. İzmir'e gelecek olan yeni bir yatırımcı, sanayici tüm soruların yanıtını orada alabiliyor” diye konuştu.

BAYOSB Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Telseren ise, EBSO Yönetim Kurulu ve OSB ve Serbest Bölgeler Platformu üyelerini bölgelerinde ağırlamaktan mutlu olduğunu söyledi. Sanayicilerin birçok sıkıntı yaşadığını, sanayicilere hizmet eden OSB ve serbest bölgelerin de bu sıkıntıların aşılması için birlikte hareket etmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Telseren, “Platform toplantımızda birçok konuyu konuştuk. En hızlı çözüme ulaştırılması gereken konu doğalgaz ve elektrik fiyatlarındaki artışların indirilmesi. Sanayicinin kurda yaşanan hızlı artışlar nedeniyle maliyetleri çok yükseldi. Üretim yapamaz hale geldik. Bu konuda Ankara'nın bir an önce harekete geçmesini bekliyoruz. Aksi takdirde sanayici üretim yapamaz hale gelecek” dedi.