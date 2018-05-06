Diğer
Kategoriler
06 Mayıs 2018 11:47

Sancaklı’da ‘Bal Köy’ coşkusu

Sağlıklı ve kaliteli ürünleri halkla buluşturmak için çalışmalar yürüten Karşıyaka Belediyesi, Sancaklı Mahallesinde Bal Köy kurdu.

Sancaklı’da ‘Bal Köy’ coşkusu

06 Mayıs 2018 11:47

Uzun süredir atıl kalan bal şişeleme tesisi yeniden faaliyete geçirildi. Vatandaşlara organik ürünlerle kahvaltı imkanı sunan Kahvaltı Evi de hizmete açıldı. Başkan Hüseyin Mutlu Akpınar, “Köy bilincini yeniden hayata geçireceğiz. Köy ile kenti buluşturacağız. Çünkü köylü milletin efendisidir” dedi.



Hem istihdama katkı sağlamak hem de sağlıklı ürünleri halkla buluşturmak için Türkiye’nin en büyük kadın kooperatiflerinden birini kuran Karşıyaka Belediyesi, Sancaklı Mahallesinde uzun süredir atıl durumda olan Bal Şişeleme Tesisi’ni yeniden faaliyete geçirdi. Her yıl, üreticiden alınacak tonlarca bal, bu tesiste şişelenecek ve Bal Köy markası ile başta Karşıyaka Belediyesi Kent Koop Gıda Marketlerde olmak üzere halka sunulacak.



Köyde kahvaltı keyfi


Bal şişeleme tesisinin hemen arkasında ise vatandaşlara organik ürünlerin uygun fiyatlarla sunulacağı Kahvaltı Evi oluşturuldu. Karşıyaka Kadın Kooperatifi üyeleri tarafından işletilecek kahvaltı evinde, gözleme servisi de yapılacak. Çocuklar ise kendileri için hazırlanan oyun parkında keyifli dakikalar geçirecek.



Köyde bayram havası esti


Sancaklı Mahallesinde düzenlenen açılış törenine Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, eşi Zehra Akpınar, CHP İzmir Milletvekilleri Özcan Purçu ve Mustafa Balbay, Karşıyaka Müftüsü İsa Gürler, muhtarlar, meclis üyeleri ve köy halkı katıldı. Başkan Akpınar, köy meydanında bando eşliğinde karşılandı ve alana kadar köylülerle yürüdü. Konuklara, kahvaltı ikramı yapıldı. Milletvekilleri Purçu ve Balbay, bu güzel tesis için Başkan Akpınar’a teşekkür etti.



“Köy ile kenti buluşturuyoruz”


Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yolundan gidiyoruz ve köylümüzü baş tacı ediyoruz. Bugüne kadar kooperatifçilik adına yaptığımız çalışmalarla bu kararlılığımızı gösterdik. Bugün de Bal Köy’ü Sancaklı’ya ve Karşıyakamıza kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Köyleri kapatanlara, köylüyü ikinci plana atanlara karşı, halkımız için çalışmaya ve köy ile kenti buluşturmaya devam edeceğiz” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
24
°
C
  • Pazar
    24°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç