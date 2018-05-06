Sancaklı’da ‘Bal Köy’ coşkusu

Uzun süredir atıl kalan bal şişeleme tesisi yeniden faaliyete geçirildi. Vatandaşlara organik ürünlerle kahvaltı imkanı sunan Kahvaltı Evi de hizmete açıldı. Başkan Hüseyin Mutlu Akpınar, “Köy bilincini yeniden hayata geçireceğiz. Köy ile kenti buluşturacağız. Çünkü köylü milletin efendisidir” dedi.

Hem istihdama katkı sağlamak hem de sağlıklı ürünleri halkla buluşturmak için Türkiye’nin en büyük kadın kooperatiflerinden birini kuran Karşıyaka Belediyesi, Sancaklı Mahallesinde uzun süredir atıl durumda olan Bal Şişeleme Tesisi’ni yeniden faaliyete geçirdi. Her yıl, üreticiden alınacak tonlarca bal, bu tesiste şişelenecek ve Bal Köy markası ile başta Karşıyaka Belediyesi Kent Koop Gıda Marketlerde olmak üzere halka sunulacak.

Köyde kahvaltı keyfi

Bal şişeleme tesisinin hemen arkasında ise vatandaşlara organik ürünlerin uygun fiyatlarla sunulacağı Kahvaltı Evi oluşturuldu. Karşıyaka Kadın Kooperatifi üyeleri tarafından işletilecek kahvaltı evinde, gözleme servisi de yapılacak. Çocuklar ise kendileri için hazırlanan oyun parkında keyifli dakikalar geçirecek.

Köyde bayram havası esti

Sancaklı Mahallesinde düzenlenen açılış törenine Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, eşi Zehra Akpınar, CHP İzmir Milletvekilleri Özcan Purçu ve Mustafa Balbay, Karşıyaka Müftüsü İsa Gürler, muhtarlar, meclis üyeleri ve köy halkı katıldı. Başkan Akpınar, köy meydanında bando eşliğinde karşılandı ve alana kadar köylülerle yürüdü. Konuklara, kahvaltı ikramı yapıldı. Milletvekilleri Purçu ve Balbay, bu güzel tesis için Başkan Akpınar’a teşekkür etti.

“Köy ile kenti buluşturuyoruz”

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yolundan gidiyoruz ve köylümüzü baş tacı ediyoruz. Bugüne kadar kooperatifçilik adına yaptığımız çalışmalarla bu kararlılığımızı gösterdik. Bugün de Bal Köy’ü Sancaklı’ya ve Karşıyakamıza kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Köyleri kapatanlara, köylüyü ikinci plana atanlara karşı, halkımız için çalışmaya ve köy ile kenti buluşturmaya devam edeceğiz” diye konuştu.