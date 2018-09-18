Sancak'tan İzmirlilere teşekkür

İEF ile ilgili bir değerlendirme yapan Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, başta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu olmak üzere, tüm İzmirlilere teşekkür etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından, Folkart ana sponsorluğunda 7-16 Eylül tarihleri arasında düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) renkli görüntüler ve etkinliklerle son buldu. Türkiye'den ve dünyanın pek çok yerinden misafirlerini ağırlayan İzmir Enternasyonal Fuarı, 10 gün süren birbirinden farklı etkinliklerle ticaret, kültür, sanat ve eğlencenin merkezi oldu.

Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, sona eren İEF ile ilgili değerlendirmede bulundu. Son 3 yıldır İzmir Enternasyonal Fuarına ana sponsor olduklarını belirten Sancak, fuarın 10 günün de dolu dolu geçtiğini kaydetti.

Sancak, “İzmirlilerin ilgisi her sene olduğu gibi bu senede artarak devam etti. Biz Folkart'ı en çok mutlu eden elbette sonuçtur. İşin sonunda da yüz binlerce insanın fuarı ziyaret ettiğini ve mutlu ayrıldığını görüyoruz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu başta olmak üzere, İZFAŞ yönetimine ve tüm çalışanlarına, Folkart ekibime ve organizasyona katkı koyan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Önümüzdeki sene de İEF'nin ana sponsoru olmakta istekli olduklarını dile getiren Sancak, “İzmir'den kazandığımızı İzmir'e harcamaya her zaman olduğu gibi önümüzdeki sene de varız. Her sene İZFAŞ'la birlikte tecrübe kazanarak, güzel işler yaptığımızı düşünüyorum. Önümüzdeki sene daha da güzelini yapabileceğimize de biliyorum. Ekibime güveniyorum. Sene görüşmek üzere” diye konuştu.

Ege Güneşine karşı söylediler

Geçtiğimiz yıllardan farklı olarak bu yıl ilk kez kurulan Rock Sahnesi, Türkiye'de rock müzik denilince ilk akla gelen isim ve grupları hayranlarıyla buluşturdu. Folkart sponsorluğunda Kültürpark 3 No'lu Hol Otoparkında kurulan Rock Sahnesine özellikle gençlerin ilgisi çok yoğun oldu. 8 Eylül Cumartesi akşamı Gripin'in açılışını yaptığı Rock Sahnesinde, Adamlar, Feridun Düzağaç, Son Feci Bisiklet, Vera, Necati ve Saykolar, Moğollar, Kolpa ve Redd en sevilen şarkılarını muhteşem bir performansla söyledi.

Konser alanını dolduran on binler tarafından büyük ilgiyle ve beğeniyle takip edilen Rock Sahnesi konserleri İEF'in en hareketli ve kalabalık noktalarından biri oldu. Sanatçılar, fuar ve Lunapark denilince akla ilk gelen görüntülerden biri olan renkli ve görkemli Ege Güneşine karşı şarkılarını söylediler.

Mogambo'da caz geceleri

Caz severlerin merakla beklediği gecelerden biri olan “Mogambo Caz Geceleri”, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da usta isimlerin sahneleriyle taçlandı. Folkart sponsorluğunda gerçekleşen Caz Gecelerinde Zuhal Olcay, Alpay, Hüsnü Arkan, Şenay Lambaoğlu, Fatih Erkoç, Kürşat Başar ve Nükhet Yalçın, Melis Sökmen, Ayşe Gencer ve İmer Demirer ve son olarak Bülent Ortaçgil müzikseverlere caz dolu geceler yaşattı.

Tiyatronun adresi İsmet İnönü oldu

Folkart sponsorluğunda İsmet İnönü Sanat Merkezinde ünlü oyuncular tiyatro severlerle bir araya geldi. 8-16 Eylül tarihlerinde her akşam izleyicinin karşısına çıkan ve gösterimlerini yapan oyunlar izleyenlerin büyük beğenisini topladı. İsmet İnönü'nün açılışını yapan, Melek Baykal, Veysel Diker, Jess Molho, Ebru Saçar, Özgür Yetkinoğlu ve Cem Güler'in oyuncu kadrosunda olduğu “Şen Makas” izleyicilere kahkaha dolu bir akşam yaşattı. Şen Makas'ın ardından sahnelenen Burak Sergen ve Zuhal Olcay'ı aynı sahnede buluşturan “Aşk Halleri” ise aşkın her halini sahneye taşıdı. Başarısız bir mimarın intihar planını anlatan, Erdem Akakçe, Fatih Koyunoğlu, Kadir Çermik ve Selen Öztürk'ün oynadığı “İntiharın Genel Provası” izleyenlerle 10 Eylül Pazartesi günü buluştu.

Ali Poyrazoğlu'nun aynı isimli kitabından sahneye uyarlanan kadın-erkek ilişkilerini esprili bir dille işleyen, “Tamamla Bizi Ey Aşk”, seyircileri oyun boyunca güldürürken düşündürdü. Ali Poyrazoğlu, Şebnem Özinal ve Melih Ekener'in oynadığı Tamamla Bizi Ey Aşk'ı izlemeye gelenler salonun tamamını doldurdu. 12 Eylül Çarşamba akşamı Aziz Nesin'in öykü ve taşlamalarından, Yücel Erten tarafından sahneye uyarlanan “Azizname”, İsmet İnönü'de sahnedeki yerini aldı. Emre Altuğ, Bülent Çolak, Zühtü Erkan, Pınar Gülkapan, Hande Kaptan, Berk Sezenler, Burak Şentürk ve Fatih Topçuoğlu'nu buluşturan oyun izleyenlerden tam not aldı.

Gencay Gürün'ün yönettiği Cihan Ünal, Can Gürzap ve Mutlu Güney'in oynadığı “Sanat” adlı tiyatro oyunu da tiyatro severlerle buluştu. Anton Çehov'un kısa oyunlarını kabare formatıyla ve Murat Kodallı'nın özgün müzikleriyle harmanlayarak sunan, Bora Severcan'ın hem yönetmenliğini üstlendiği hem de oyuncu kadrosunda olduğu; Volkan Severcan, Erhan Yazıcıoğlu, Melda Gür'ü aynı sahnede buluşturan “Çehov Kabare” İsmet İnönü Sanat Merkezinde gösterimini yaptı. Ali-Aysun Kocatepe “Hayat Bayram Olsa” konseri ile İEF'nin İsmet İnönü'deki kapanışını yaptı.

Açıkhava'da “Güle Güle Kabare” keyfi

Kandemir Konduk tarafından kaleme alınan, yönetmenliğini Bora Severcan'ın üstlendiği Folkart Academy Özel Yetenek Sınıfı öğrencileri ve ünlü oyuncu Volkan Severcan'ın kadrosunda olduğu “Güle Güle Kabare” 9-10 Eylül tarihlerinde Açıkhava Tiyatrosu'nda sahnelendi. Şarkılı, danslı, müzikli Güle Güle Kabare'yi izlemeye gelenler eğlenceli dakikalar yaşadı.

Palyaço ve sokak gösterileri çok sevildi

Dünyanın çok farklı ülke ve kültürlerinden gelen profesyonel sokak sanatçıları İEF'de eğlenceli gösterilerini sergiledi. Danstan akrobasiye, sihirbazlıktan, jonglörlüğe pek çok alternatif sunan sokak gösterilerinde sunulan şovlar fuarın en beğenilen, ilgi gören ve fuar boyunca kalabalıkları etrafına toplayan etkinliklerden biri oldu. Profesyonel sokak sanatçıları, “Circo Puntino, Cronopia, Funny Kito, Mencho Sosa, Grete Gross, Flying Dutchman, Raoul Gomiero, Diogo Alvares, Tavo Tavisnky, Great Wolynski, Toni Smith, Mr. Copini, Popeye&Olive, Hoopelai, Paolo Piludu, Melon The Human, Fausto Giori, Luther Bangert, Vinly Burns, Dan Marques, Demenzio Show, Otto Il Bossotto, Andrea Fidelio” fuar alanı içerisinde 9 farklı noktada kurulan sahnelerde sundukları şovlarla İEF'in unutulmazları arasındaki yerini aldı.

Fuar'da maceracılar da unutulmadı

İEF'in çok konuşulan ve uğrak noktalarından biri olan Free Fall alanı da fuar anılarıyla ilgili özlenenler listesinde yer alacaklar arasında. Fuarın açıldığı 7 Eylül tarihinden son güne kadar ziyaretçileri kendisine çeken Free Fall'da sadece profesyonel sporcular değil, isteyen ve dileyen herkes serbest atlayış yapma imkanına da sahip oldu. Free Fall alanında eğitmenlerin kontrolünde 4 metre yükseklikten serbest atlayış yapan ziyaretçilerin ardından ise sporcu ve akrobatlar Nicolas Retabi, Pierre Gones-Tavares, Niels Dalery ve Yoann Roucaud hazırladıkları koreografilerini heyecan ve merakla bekleyen izleyicilere fuar süresince sundular.