Şanlı direnişin 99. yılı kutlandı

99. yıl dönümünü törenleri 13 Mayıs Pazar günü İlkkurşun Anıtı’nda yapıldı.

Törene; Kaymakam Celil Ateşoğlu, Ödemiş Belediye Başkanvekili İsmail Dadal, meclis üyeleri, siyasi partilerin temsilcileri, muhtar ve mahalle sakinleri katıldı. Programda; saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın söylenmesinin ardından anıta Ödemiş Belediye Başkanlığı tarafından çelenk konuldu. Daha sonra Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı tören mangası tarafından üç el saygı atışı yapıldı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Başkanvekili İsmail Dadal yaptı. Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından şiir okundu. Ödemiş Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün mehteran takımı, Ödemiş Belediyesinin halk oyunları ekibi ve İlkkurşun Efeler Derneği’nin halk oyunlarına yer verildi. Tören sonrası İlkkurşun Mahallesi Halk Eğitimi Merkezi kadın el sanatları kursunun sergisi açıldı.

15 Mayıs 1919’da İzmir’in işgal edilmesinin ardından Ege Bölgesi’nin iç kesimlerine yönelen Yunan ordusuna karşı, Ödemiş yakınlarındaki Hacı İlyas köyünde sivil halktan ve askerlerden oluşan "Yiğit Ordusu" tarafından 31 Mayıs’ı 1 Haziran’a bağlayan gecede direniş göstermişti.