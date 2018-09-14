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Şarbonlu olduğu iddia edilen gemi Çeşme'yi terk etti

İzmir’in Çeşme ilçesinin Çiftlik Mahallesi açıklarında demirleyen ve şarbonlu hayvan taşıdığı iddialarıyla sosyal medyada yoğun tartışma ve tepkilere neden olan Rahmeh adlı gemi Çeşme limanından ayrılarak yola çıktı.

İzmir'in Çeşme ilçesinin Çiftlik Mahallesi açıklarında demirleyen ve şarbonlu hayvan taşıdığı iddialarıyla sosyal medyada yoğun tartışma ve tepkilere neden olan Rahmeh adlı gemi Çeşme limanından ayrılarak yola çıktı.


Şarbon hastalığı olan hayvanları taşıdığı iddia edilen, yükünü boşalttıktan sonra İstanbul'da demirleyen ve İspanya'ya gitmek için demir aldıktan sonra, dört gün boyunca Doğu Akdeniz'de dolaşan ve bugün sabaha karşı Çiftlik açıklarına demirleyen Rahmeh adlı gemi, sosyal medyada yoğun tepkilere neden oldu. Gemide şarbonlu hayvanlar olduğu, Çeşme Limanı'na indirileceği ya da Çeşme körfezine atılacağı şeklinde iddialar sosyal medyada yoğun olarak paylaşılırken, Çeşme Kaymakamlığı, Çeşme Liman Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı yetkililerince yapılan kontrollerde gemide hiçbir hayvanın olmadığı anlaşıldı.


Rahmeh adlı geminin bir personel alarak Çeşme'den ayrılacağı ifade edilirken, Liman Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı yetkilileri gemiyi sıkı kontrol altına aldılar. Bir Sahil Güvenlik Botu da geminin etrafında dolaşarak tedbir aldı.


Gemi kaptanıyla yetkililerin yaptığı yoğun görüşmeler sonrasında ise, geminin ihtiyacı olan motor aksamlarının ve bir personelin başka limandan alınmasına karar verildi.


Rahmeh adlı gemi, alınan karar üzerine bugün saat 17.00 sıralarında demir alarak Çeşme Körfezini terk etti.

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