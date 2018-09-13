Şarbonlu olduğu iddia edilen gemi hakkında bakanlıktan açıklama

Şarbon hastalığı olan hayvanları taşıdığı iddia edilen, İstanbul Yenikapı açıklarında bir süre bekledikten sonra Cebelitarık'a gitmek üzere yola çıkan Rahmeh adlı gemi hakkında açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanlığı, "Gemi Çeşme civarında uluslararası sularda motor arızası sebebi ile Çeşme Liman Başkanlığından makine parçası temini için izin istemiştir. Sağlık personeli tarafından bugün uluslararası sularda gemiye çıkılacak ve gemi personelinin sağlık yönünden kontrolü yapılacaktır" dedi.

Bandırma'dan boş olarak 20 Ağustos'ta demir aldığı iddia edilen Rahmeh adlı gemi, İstanbul Yenikapı açıklarında bir süre demirledikten sonra, 6 Eylül tarihinde İspanya Cebelitarık Boğazı'na gitmek üzere demir aldı. 134 metre uzunluk, 11 bin 947 grostonluk olan hayvan taşımacılığında kullanılan 'Rahmeh' adlı gemi, Doğu Akdeniz'de hiçbir limana yanaşmadan yol almasının ardından yeniden Ege Denizi'ne geçti. Rahmeh, bu sabaha karşı Çeşme körfezinde, Çiftlik açıklarında uluslararası sulara demirledi.

Bakanlıktan açıklama geldi

Tarım ve Orman Bakanlığından konuyla ilgili açıklama geldi. Açıklamada, "Bugün bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada İstanbul açıklarında bir süre bekleyen ve şarbon hastalığı taşıdığı iddia edilen Panama bandıralı Rahmeh adlı geminin Çeşme'de demirlediği ifadelerine yer verilmiştir. Öncelikle şunu belirtmemiz gerekir ki, bahsi geçen geminin rotası Cebelitarık Boğazı'dır. Gemi Çeşme civarında uluslararası sularda motor arızası sebebi ile Çeşme Liman Başkanlığından makine parçası temini için izin istemiştir. Bu sebepten boş olan gemi için rutin prosedürler gereği liman başkanlığınca Çeşme Hudutlar Merkez Sağlık Denetleme Merkez tabipliğinden sağlık kontrolü yapılması istenmiştir. Sağlık personeli tarafından bugün uluslararası sularda gemiye çıkılacak ve gemi personelinin sağlık yönünden kontrolü yapılacaktır. Sağlık personelinin uygun raporu vermesi doğrultusunda yine geminin uluslararası sularda ikmali ve arızası giderilecektir. Anlaşılacağı üzere gemi ile alakalı bütün iş ve işlemler uluslararası sularda yapılmaktadır ve geminin Çeşme Limanı'na yanaşma ve demirleme gibi bir talebi bulunmamaktadır. Söz konusu gemi ile alakalı Bakanlığımız tarafından daha önce yapılan açıklamada Ahırkapı'da demirli geminin Marmara Denizini terk ederek İspanya'ya doğru hareket edeceğinin altı çizilmiştir. Bahse konu geminin uluslararası sularda bir arıza sebebi ile beklemesi ve yardım talebinde bulunmasına rağmen maksatlı haberlerle bu olayın gündeme taşınması kamuoyunu yanıltmaktan öteye geçmeyecektir. Bakanlık olarak beklentimiz, halkımızın resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları dikkate alması ve toplumu paniğe sevk eden bu maksatlı haberlere itibar etmemesidir" denildi.