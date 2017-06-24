Sarı nokta hastalığı için İzmir’de bir ilk

İzmirli İsmet Şenol, uzun yıllardır hayatını olumsuz yönde etkileyen sarı nokta hastalığı için bazı hastanelere başvurdu; ancak herhangi bir sonuç alamadı. Şenol, daha sonrada Kaşkaloğlu Göz Hastanesi hekimlerinden Prof. Dr. Tansu Erakgün’a muayene oldu. Teleskopik göz içi mercek yerleştirilmesi operasyonu ile görme duyusunu yüzde 20’lere çıkaran Şenol, en son teknoloji katlanabilir teleskopik göz içi mercek yerleştirilmesi operasyonu ile göz sağlığına kavuştu. İsmet Şenol’un katlanabilir teleskopik mercek yerleştirme operasyonu aynı zamanda İzmir’de ilk kez uygulandı. Başarılı geçen operasyonun ardından İsmet Şenol’un durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"Çok daha basit ve acısız"

Prof. Dr. Tansu Erakgün, ileri yaşlarda en önemli görme kaybı nedenlerinin başında gelen sarı nokta hastalığının hala tedavisinin bulunmadığını vurguladı. Teleskopik mercek uygulamalarının hastaların normal hayatlarını sürdürebilmelerine büyük katkı koyduğunu dile getiren Erakgün, en son teknoloji katlanabilir teleskopik mercek yerleştirme operasyonu ile uygulamanın artık çok daha basit ve acısız olduğunu belirtti. Bu tedavi yöntemi ile hastaların 10-15 dakikalık bir operasyonun ardından görme kapasitelerinde yüzde 15-20’ye varan iyileşme kazandığını ifade eden Erakgün, operasyonun gerçekleştirilebilmesi için hastanın da operasyona uygun olması gerektiğinin altını çizdi.

Operasyonun ardından hastada tam iyileşmenin görülmesi için yaklaşık 3 aylık bir alışma süresinin geçmesi gerektiğini bildiren Erakgün, "Her hastanın iyileşme ve görme yetisini geri kazanma oranları farklılık göstermekte. Bazı hastalarımızda yüzde 20’lere varan bir görme kazanılırken, bazı hastalarımız da ise bu oran daha düşük olabilir; ancak bu düşük gibi görünen oranlar, görme yetilerini hemen hemen kaybetmiş hastalar açısından oldukça önemli ve hayatlarını yeniden kimseye muhtaç kalmadan sürdürebilmelerini sağlayacak bir oran" dedi.

"Televizyonu eskiden dinliyordum, şimdi izliyorum"

Geçirdiği operasyonun ardından yüzde 20 görme yetisi kazandığını dile getiren Şenol, "Operasyondan önce sadece yüzde 2 görebiliyordum. Televizyonu sadece duyabiliyordum. Aynı zamanda sol gözümde katarakt da başlamıştı. Hiçbir doktor operasyonumu gerçekleştirmek istememişti. Şimdi televizyonu yaklaştırarak izleyebiliyorum. Yemeğimi yapabiliyorum. Alışverişime gidip renklere göre kıyafet seçimimi yapabiliyorum. Bunlar benim açımdan çok önemli. Operasyonun ardından şimdi kontrole geliyoruz. Eğer doktor bey operasyon geçirmeniz gerektiğini söylüyorsa geciktirmeden olmalısınız. Kendisine çok teşekkür ediyorum."